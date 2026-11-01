Comenzó la Casen 2026: Más de 111 mil viviendas serán visitadas en 335 comunas de todo el país

Un total de 111.080 viviendas serán visitadas en todo Chile durante la aplicación de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2026), cuyas labores en terreno comenzaron hoy, domingo 1 de noviembre, y se extenderán hasta tres meses con el objetivo de conocer las condiciones de vida de los hogares y medir la pobreza en el país.

El lema de este proceso será “Cuando tú respondes, Chile responde”, en el cual se espera alcanzar 75.813 encuestas en 335 comunas de todas las regiones del territorio nacional, hasta el 31 de enero de 2027.

El lanzamiento se realizó en la comuna de Independencia y fue encabezado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, y el alcalde Agustín Iglesias, junto a representantes del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

Por su parte, la secretaria de Estado recalcó que “cuando tú respondes con tiempo, entregando toda la información que te preguntan, podemos mejorar las políticas sociales, podemos conocer qué es lo que hoy día está agobiando a tantas familias y cómo llegar mejor con los distintos programas beneficios que entrega el Estado”.

¿Cómo reconocer a los encuestadores?

Las entrevistas serán presenciales y se aplicarán cuestionarios mediante tabletas electrónicas. En tanto, su horario será entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Si los residentes no se encuentran en sus domicilios, los encuestadores podrán regresar en otra oportunidad y dejar información para coordinar una nueva visita.

Además, los entrevistadores deberán portar una credencial visible con su nombre y RUT, y su vestimenta será identificada con el logotipo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

La identidad de los encuestadores podrá verificarse ingresando su RUT en los sistemas habilitados en los siguientes sitios: www.casen2026.cl y www.microdatos.cl/consulta-encuestador.

Las autoridades presentes recalcaron que ningún encuestador solicitará dinero, claves bancarias ni ClaveÚnica.

“Estos datos que ustedes entreguen son completamente confidenciales y no se cruzan con, por ejemplo, registros como el Registro Social de Hogares“, dijo la ministra Wulf.