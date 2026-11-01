Exministra Vallejo cuestiona a Kast por mantener a Rabat en el gabinete: “Es incomprensible que siga respaldándolo”

Esta jornada, la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en medio de la polémica por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Cabe recordar que el único integrante de la cartera que ha dado un paso costado es el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, luego de publicar un video en el que explicó sus motivos de firmar algunos decretos, y revelando que no habría informado previamente al ministro.

Tras ello, la exministra criticó la continuidad de Rabat en el gabinete, asegurando que “lo correcto es que el Presidente de la República haga valer las responsabilidades políticas ante el gran error cometido, y hasta el momento eso no ha sucedido”, explicó Vallejo en conversación con radio Nuevo Mundo.

“La salida del subsecretario Silva, el subsecretario de Justicia, más se debió a que grabó una especie de vocería, un comunicado por video no autorizado por el ministro, pero no por la gravedad de los hechos que cometieron“, apuntó.

En esa línea, la exdiputada planteó que “es incomprensible cómo es posible que el Presidente José Antonio Kast siga respaldando políticamente a un ministro que ha mentido, que ha cambiado las versiones, que ha ocultado información, que ha entregado información parcial para seguir con esta lógica de echarle la culpa al empedrado o al gobierno anterior”.

Además, advirtió que las consecuencias de la polémica trascienden al sector oficialista y apuntan directamente a la credibilidad del sistema y al rol del mandatario.

“Entonces, es una crisis política, evidentemente, para el gobierno, para el sector oficialista, que los tiene, obviamente, divididos, tensionados, etc. Pero, sobre todas las cosas, es una crisis que está impactando la credibilidad en el sistema, que está afectando a las víctimas, por sobre todo, y de la cual el Presidente de la República no se puede desprender“, agregó.