Encuesta Criteria: Kast cae a 25% de aprobación y el rechazo sube a 65%, sus peores registros desde que asumió

El presidente José Antonio Kast registró un 25% de aprobación y un 65% de desaprobación en la encuesta Agenda Criteria publicada este domingo 1 de noviembre, alcanzando sus resultados más adversos desde el inicio de su administración.

El respaldo al mandatario cayó dos puntos porcentuales respecto del 25 de octubre, mientras que el rechazo aumentó uno. Otro 10% respondió que no sabe cómo evaluar la forma en que conduce su Gobierno.

Con esta medición, Kast quedó por debajo del 27% de aprobación que había marcado el 11 y el 25 de octubre, hasta entonces su menor registro. La desaprobación, en tanto, superó el máximo previo de 64% observado en esas mismas fechas.

La distancia entre ambas evaluaciones llegó a 40 puntos porcentuales.

Criteria también preguntó con qué intensidad los encuestados aprueban o desaprueban la conducción presidencial, utilizando una escala de uno a cinco.

Entre quienes rechazan la gestión de Kast, un 59% eligió el nivel de mayor intensidad. Entre quienes la respaldan, un 21% seleccionó esa misma opción.

Al consultar por las emociones asociadas al Gobierno, la decepción fue la más mencionada, con 54%, mientras que la esperanza alcanzó un 23% y la confianza, un 16%.

La pregunta permitía escoger más de una alternativa. También se registraron menciones de rabia (32%), miedo (27%), tristeza (26%), desprecio (24%) y alegría (3%).

Un 72% cuestiona la decisión de mantener a Rabat

El estudio abordó además la decisión de Kast de mantener a Fernando Rabat como ministro de Justicia, tras el reconocimiento de un error en el otorgamiento de rebajas de condena.

Un 72% manifestó estar en desacuerdo con esa decisión, frente a un 17% que se mostró de acuerdo y un 11% que no expresó una posición clara.

El desacuerdo fue mayoritario en todos los grupos de identificación política: llegó al 93% entre quienes se identifican con la izquierda, al 78% en el centro y al 54% en la derecha. Entre quienes no se identifican con un sector, alcanzó el 70%.

Respecto del reconocimiento del error por parte del Presidente en las rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, un 54% lo valoró poco o nada, mientras que un 40% lo valoró bastante o mucho. El 6% restante respondió que no lo tiene claro.

La encuesta recogió también un 95% de desacuerdo con otorgar rebajas de condena por buena conducta a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.