Kast inicia su primera gira presidencial por Europa: Pérez Mackenna fija como objetivo “colocar a Chile en el radar del mundo”

El Presidente José Antonio Kast inicia este domingo 1 de noviembre su primera gira por Europa desde que asumió La Moneda.

La agenda contempla actividades en España e Italia, una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano y su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Antes del inicio del viaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, explicó que uno de los principales objetivos del Ejecutivo será fortalecer las relaciones con socios europeos y promover nuevas oportunidades económicas para el país.

“Lo hacemos con un norte claro: afianzar la relación con los socios históricos y buscar oportunidades para Chile. Queremos atraer proyectos que generen trabajo. Queremos colocar a Chile en el radar del mundo”, afirmó el canciller en un video difundido este domingo.

La salida desde Chile está prevista para la tarde de este domingo, con llegada a Madrid el lunes 2 de noviembre.

Posteriormente, Kast se trasladará a Roma, donde su agenda contempla un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, antes de continuar con actividades en el Vaticano.

Sobre la escala en Italia, Pérez Mackenna señaló que las conversaciones estarán orientadas a profundizar los vínculos bilaterales.

“En Roma nos reuniremos con altas autoridades enfocados en buscar nuevas formas de cooperación con un socio estratégico dentro de Europa”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Uno de los principales hitos de la gira tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, cuando Kast será recibido por León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano.

La audiencia está prevista para las 09:00 horas de Roma, 05:00 horas de Chile, y será precedida por una recepción protocolar de las autoridades vaticanas en el Patio de San Dámaso.

“Está previsto que el Presidente tenga una audiencia con Su Santidad el papa León XIV, gran impulsor del diálogo y la paz, en momentos en que el mundo enfrenta conflictos muy complejos. Es, sin duda, un importante referente para Chile y la comunidad internacional”, afirmó Pérez Mackenna al referirse al encuentro.

Tras las actividades en Italia y el Vaticano, el mandatario volverá a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre y reunirá a los líderes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

La cita, presidida por el rey Felipe VI como jefe de Estado español, tendrá como lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Pérez Mackenna sostuvo que Chile buscará utilizar esa instancia para impulsar una cooperación regional más estrecha, con especial énfasis en seguridad.

“Buscaremos avanzar hacia una cooperación más estratégica, capaz de generar respuestas a los desafíos de la región, principalmente en materia de seguridad”, indicó el canciller.

La gira se produce, además, mientras el Gobierno enfrenta la controversia por las rebajas de condenas y la reciente salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia.

Los diputados del Partido de la Gente Tamara Ramírez y Fabián Ossandón solicitaron al mandatario suspender el viaje para priorizar la contingencia nacional, aunque hasta este domingo no se habían informado modificaciones al itinerario presidencial.

Al presentar los objetivos del viaje, Pérez Mackenna sostuvo que las distintas actividades responden a una misma estrategia exterior.

“Todos estos esfuerzos tienen un fin común: el mejor interés de Chile y de su gente. Esperamos que este viaje sea un puente entre Chile y Europa para atraer las oportunidades que nuestro país necesita y los chilenos necesitamos para salir adelante”, concluyó.