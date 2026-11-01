Economista Óscar Landerretche: “Si vamos a ser uno de los países ganadores en este ciclo, necesitamos restablecer la familia, el barrio, la comunidad”

El economista Óscar Landerretche se refirió al complejo momento económico que vive el país y a sobre los factores que podrían influir para obtener mejores resultados próximamente.

En entrevista con La Tercera, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, aseguró que “el país se ha empeorado respecto del imaginario que tenía la mayor parte de los chilenos respecto de lo que es Chile”.

“Es decir, no es que tengamos tasas de asesinatos mayores en A. Latina. Eso no es verdad. Pero sí tenemos tasas de asesinatos muy superiores a lo que uno imaginaba que era Chile. No es que las calles de Chile sean más sucias que las de otras capitales latinoamericanas. Lo que pasa es que son mucho más sucias de lo que uno entendía que era Chile. Esto también ha pasado con la corrupción”, añadió.

Del mismo modo, apuntó que “xe quiere que volvamos a ese mundo en que la señora de la población barría frente a su casa y le importaba que estuviera limpio. La pregunta central es si vamos a hacer las políticas y vamos a establecer el discurso público para restablecer algo de eso”.

“Y la razón por la cual importa es porque si vamos a ser uno de los países ganadores en este ciclo, necesitamos restablecer la familia, el barrio, la comunidad”, complementó.

Finalmente, aseguró que “si queremos ser de los sobrevivientes de este ciclo, si queremos ser de los lobos que tienen más hijos, de los lobos que crecen, de los lobos que ganan en el próximo ciclo de expansión capitalista global, hay que restablecer nuestro acervo cultural que nos permite vivir bien”.