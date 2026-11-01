Sangre, tendones y seis horas de transformación: El extremo disfraz de Heidi Klum para Halloween 2026

Heidi Klum volvió a convertir Halloween en una transformación extrema.

Para la edición 2026 de su tradicional fiesta en Nueva York, la modelo alemana apareció convertida en una gigantesca y ensangrentada réplica de su propia mano izquierda.

El disfraz reproducía, incluso, algunos de los detalles reales de la mano de Klum, como sus largas uñas rojas, líneas de la palma y venas. También su anillo de compromiso y argolla de matrimonio.

La parte superior simulaba una muñeca partida en pedazos, con músculos, tendones y ligamentos expuestos, mientras solo los ojos y la boca de la modelo permanecían visibles.

“Me miré la mano y pensé: ‘Oye, creo que podría meter mi cuerpo aquí de alguna manera’”, contó Klum a Associated Press (AP) sobre el origen de la idea, que comenzó a desarrollar cerca de un año antes.

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La modelo explicó que quería tomar algo cotidiano y convertirlo en una figura extraña y desproporcionada.

La construcción estuvo encabezada por el artista de efectos especiales Mike Marino y su equipo de ProRenFX, colaboradores habituales de Klum.

Para lograr una réplica precisa, utilizaron escaneos de su cuerpo y reprodujeron la anatomía de su propia mano, además de diseñar una estructura suficientemente grande para contenerla y permitirle desplazarse.

“Hoy fueron unas seis horas para prepararme, pero obviamente mi equipo pasó meses haciendo esto”, contó en conversación con E! News.

Klum reconoció, aparte, que uno de los principales problemas era el peso de la estructura: “Lo más difícil es cargarla. Es bastante pesada”.

La transformación también contenía una referencia a su esposo, Tom Kaulitz, quien no pudo acompañarla este año debido a una gira.

La réplica incluía el tatuaje con el nombre del músico que Klum lleva en uno de sus dedos, además de sus anillos: “Un poquito de Tom está conmigo”, señaló.

Klum presentó el disfraz la noche del 31 de octubre durante su fiesta en el restaurante Cathédrale, en Manhattan.

La celebración tuvo además un significado especial: correspondió al aniversario número 25 de la fiesta de Halloween que la modelo comenzó a organizar en 2000 y que con los años se convirtió en una cita recurrente de la cultura pop.

Esta mano cercenada se suma a una larga lista de transformaciones con las que Klum ha construido su reputación como una de las celebridades más dedicadas a Halloween.

Entre ellas figuran el gusano que se volvió viral en 2022, Medusa, un pavo real, un gigantesco “Transformer”, un hombre lobo inspirado en el video de Thriller de Michael Jackson y varias réplicas humanas de ella misma.