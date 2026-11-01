Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae a mínimo histórico de 22,1% y 74,2% pide la salida de Rabat

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a su nivel más bajo desde el inicio de su Gobierno, en medio de la controversia por las rebajas de condenas y los cuestionamientos al manejo del Ministerio de Justicia.

Según la edición de octubre de Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, un 22,1% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, mientras que un 67,5% la desaprueba. Otro 10,5% respondió que no sabe o no contestó.

El resultado representa un deterioro significativo respecto de septiembre, cuando Kast registraba un 28,2% de aprobación y un 57,6% de desaprobación.

En un mes, el respaldo al Presidente retrocedió 6,1 puntos porcentuales y el rechazo aumentó 9,9 puntos, variaciones que el estudio califica como estadísticamente significativas.

La tendencia también se observa al comparar las cifras con el comienzo del período medido por Pulso Ciudadano.

En marzo, la aprobación alcanzaba un 34,7% y la desaprobación un 48,7%, por lo que desde entonces el respaldo ha disminuido 12,6 puntos y el rechazo ha aumentado 18,8 puntos.

La caída registrada por Pulso Ciudadano se produce en un escenario en que otras mediciones también han mostrado un deterioro en la evaluación presidencial.

La última Cadem de octubre situó la aprobación de Kast en 29% y su desaprobación en 66%, mientras Agenda Criteria cerró el mes con un 27% de aprobación.

Pulso Ciudadano también detectó una caída en la confianza en el mandatario.

Solo un 16,1% declara tener mucha o bastante confianza en Kast, frente a un 61,2% que afirma tener poca o ninguna y un 22,7% que se ubica en un nivel intermedio.

En diciembre de 2025, antes de asumir el Gobierno, el indicador de confianza alta alcanzaba un 36%. De acuerdo con la serie de Activa, la cifra ha retrocedido 19,9 puntos porcentuales y se encuentra actualmente en su menor nivel del período.

Entre quienes se identifican políticamente con la derecha, un 39,9% manifiesta mucha o bastante confianza en el Presidente. La cifra disminuye a 10,9% entre los independientes, grupo en el que un 61,1% declara tener poca o ninguna confianza en Kast.

74,2% cree que Kast debería pedir la renuncia de Rabat

La encuesta también midió el impacto de la controversia por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, uno de los principales flancos políticos que ha enfrentado el Ejecutivo durante las últimas semanas.

Un 71,7% califica como mala o muy mala la forma en que el Gobierno ha manejado el caso, mientras un 14,7% la evalúa positivamente y un 13,6% la considera regular.

Entre los independientes, la evaluación negativa alcanza un 76,4%.

La presión es particularmente alta sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Un 74,2% de los consultados considera que Kast se equivocó al mantenerlo en el cargo y que debería pedirle la renuncia, mientras un 13,3% respalda la decisión de mantenerlo y un 12,5% no sabe.

El cuestionamiento alcanza incluso a la base oficialista: un 49,8% de quienes se identifican como partidarios del Gobierno considera que Rabat debería salir del gabinete.

En paralelo, un 64,3% respondió que votaría a favor de una acusación constitucional contra el ministro si fuera diputado o diputada, frente a un 21,2% que lo haría en contra y un 14,5% que no sabe.

El respaldo a esa eventual acción llega a 70,1% entre las mujeres y a 79,1% entre las personas de 18 a 30 años.

La medición se conoce mientras Rabat enfrenta cuestionamientos políticos por las rebajas de condenas y luego de la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia.

Distintos sectores de oposición han evaluado impulsar una acusación constitucional contra el titular de la cartera.

Pulso Ciudadano corresponde a un estudio nacional de Activa Research aplicado a 1.007 personas mayores de 18 años.

El trabajo de campo se realizó entre el 27 y el 30 de octubre mediante entrevistas telefónicas y encuestas online, con un margen de error informado de ±3,1% y un nivel de confianza de 95%.