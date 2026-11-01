Lo Espejo: Un hombre muere y otros dos quedan heridos tras ser atacados a disparos desde un vehículo

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas después de ser atacadas a balazos durante la noche de este sábado en Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en calle Azteca, en la Población José María Caro.

Según los primeros antecedentes recogidos por Carabineros, las víctimas se encontraban frente al número 6434 cuando llegó un vehículo con una cantidad indeterminada de ocupantes, desde cuyo interior se efectuaron múltiples disparos.

Los tres afectados llegaron con heridas de bala al Cesfam Dra. Mariela Salgado.

Uno de ellos murió en el recinto, mientras que los otros dos fueron trasladados al Hospital Barros Luco Trudeau para continuar recibiendo atención médica.

De manera preliminar, Carabineros informó que las tres víctimas registraban antecedentes policiales.

El ataque generó un despliegue policial en el sector, que incluyó la presencia de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

La Fiscalía instruyó que la Policía de Investigaciones quede a cargo de las diligencias. Los detectives deberán establecer la dinámica del ataque e identificar a quienes participaron en el crimen.