“La crisis no se descomprime con la salida de Rabat”: Kaiser aborda polémica por rebaja de penas a condenados por abusos a menores de edad

El excandidato presidencial y secretario general del Partido Libertario, Johannes Kaiser, abordó la crisis que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast a raíz de las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales a menores de edad, firmadas por el Ministerio de Justicia.

En diálogo con The Clinic, Kaiser fue consultado sobre cómo se sale de esta crisis, ante lo cual aseguró que “resolviendo el problema. En primer lugar, nombrando el problema como lo que es. Siendo absolutamente frontal, reconociendo que hay un error sistémico, porque hay un error sistémico, y haciendo un análisis más profundo de lo que realmente se produjo”.

“Aquí tendríamos que revisar efectivamente si en los casos en que se entregó rebaja de condena hubo reincidencia, por lo menos en los casos donde se recomendó no entregar, porque ahí ya no hay perdón de Dios”, añadió.

Posteriormente, se le preguntó si es un error mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat en su cargo, ante lo cual replicó que “la pregunta que hay que hacerse es si él es un aporte o no desde el punto de vista de la estabilidad política del gobierno. Hasta antes de este altercado era el hombre que la izquierda mejor evaluaba en el gabinete”.

Finalmente, se le preguntó si la crisis se descomprime con la salida del ministro, ante lo cual recalcó que “la crisis no se descomprime con la salida del ministro Rabat, porque, nuevamente, tenemos que revisar qué es lo que pasó en la Corte Suprema. Digámoslo así: quizás desde una perspectiva más político-partidista, pierde filo. Pero no se equivoquen que el problema institucional continúa”.

“Y el problema institucional es el siguiente: ¿por qué tienes dos lecturas excluyentes sobre el mismo tema? Si la Corte también tiene una cierta obligación de homogenizar el derecho. Está establecido en la ley. Porque no puedes tener igualdad ante la ley si los jueces, ante una misma situación, dictan fallos completamente opuestos. Aquí no se hizo la pega”, sentenció.