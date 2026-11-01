Trump califica de “vergüenza” la elección en Brasil y asegura que Flávio Bolsonaro puede quedarse “el tiempo que quiera” en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Flávio Bolsonaro puede permanecer en el país “el tiempo que quiera”.

El senador brasileño llegó a Florida tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de una orden judicial para entregar su pasaporte.

Trump realizó las declaraciones este sábado 31 de octubre al responder preguntas de periodistas en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida.

Consultado sobre si tenía previsto reunirse con Bolsonaro durante su estadía, el mandatario descartó por ahora un encuentro, pero cuestionó el trato que, a su juicio, ha recibido el parlamentario brasileño.

“No tengo planes de reunirme con él, pero creo que fue tratado muy mal. Muy mal. Así que puede quedarse aquí el tiempo que quiera”, afirmó Trump ante la prensa.

Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, después de abandonar Brasil pese a una orden judicial que le exigía entregar su pasaporte.

Él y su familia recibieron una autorización condicional para permanecer en Estados Unidos.

Su llegada también fue abordada este sábado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negó que Washington hubiera participado directamente en los preparativos para su salida de Brasil.

Rubio sostuvo que el senador ya contaba con una visa y que Trump había decidido permitir su ingreso al país.

Durante el mismo intercambio con los periodistas, el presidente estadounidense también cuestionó las elecciones brasileñas en las que Bolsonaro fue derrotado por Lula.

“En mi opinión, la elección fue una vergüenza”, sostuvo Trump ante la prensa.