Cambio de hora 2025: 5 consejos para ayudar a los niños a adaptarse

El cambio al horario de verano puede alterar el sueño y la rutina de los niños. Daniela Wachholtz, experta de la UANDES, recomienda estrategias para facilitar la adaptación.

Este fin de semana entra en vigor el horario de verano en Chile, una medida que busca aprovechar de mejor manera la luz natural durante el día.

A partir de las 00:00 horas del domingo 7 de septiembre, los relojes del país deberán adelantarse 60 minutos, quedando ajustados a la 01:00 de la madrugada.

Sin embargo, por decreto oficial, la medida no se aplicará en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, ya que ambas cuentan con horario de verano permanente.

Recomendaciones para minimizar los efectos en niños

El cambio de hora puede generar un desbalance entre el reloj interno del cuerpo y la rutina asociada a las horas de luz, explica Daniela Wachholtz, terapeuta ocupacional y académica de la Universidad de los Andes (UANDES).

“Esto es importante considerarlo para minimizar el impacto silencioso que puede afectar nuestro desempeño, asociado a la pérdida de horas de sueño”, enfatiza la experta.

Wachholtz advierte que la modificación horaria afecta especialmente a los niños, por lo que recomienda a los adultos acompañar la transición con algunas estrategias:

Ajuste gradual de horarios : Adelantar el horario de sueño y comidas entre 15 a 20 minutos para ayudar al cuerpo a adaptarse.

: Adelantar el horario de sueño y comidas entre 15 a 20 minutos para ayudar al cuerpo a adaptarse. Control de la luz : Para niños sensibles, oscurecer los ambientes donde deben dormir, reforzando la señal de oscuridad al organismo.

: Para niños sensibles, oscurecer los ambientes donde deben dormir, reforzando la señal de oscuridad al organismo. Reducción de estímulos visuales : Al menos 45 minutos antes de dormir, disminuir la exposición a pantallas y luz intensa para favorecer la conciliación del sueño.

: Al menos 45 minutos antes de dormir, disminuir la exposición a pantallas y luz intensa para favorecer la conciliación del sueño. Ajuste de las comidas : Modificar horarios de alimentación para que la rutina general responda al nuevo esquema de horarios.

: Modificar horarios de alimentación para que la rutina general responda al nuevo esquema de horarios. Actividades relajantes previas al sueño: Incorporar baños tibios, lectura u otras actividades tranquilas que ayuden a bajar los niveles de actividad y enviar señales al cuerpo de que es hora de dormir.

Estas recomendaciones buscan que el cambio de hora sea más gradual y saludable, especialmente para los niños, evitando alteraciones en su descanso y rutina diaria.