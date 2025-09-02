País cambio de hora

Cambio de hora: Estas son las regiones de Chile que no deben modificar su huso horario

Por CNN Chile

02.09.2025 / 16:12

Gran parte del país deberá adelantar sus relojes este sábado 6 de septiembre.

Este sábado 6 de septiembre se realizará el cambio de hora en Chile.

Sin embargo, no todas las regiones deberán modificar el huso horario que han utilizado durante el resto del año.

De acuerdo a la normativa vigente, seguirán con el mismo horario (UTC-3) las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena.

Mientras que en el caso de Chile Insular, Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas de este sábado.

¿En qué regiones sí se cambia la hora?

Las regiones que deberán adelantar 60 minutos sus relojes a partir de las 23:59 de este sábado 6 de septiembre son:

  • Región de Arica y Parinacota
  • Región de Tarapacá
  • Región de Antofagasta
  • Región de Atacama
  • Región de Coquimbo
  • Región de Valparaíso
  • Región Metropolitana de Santiago
  • Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
  • Región del Maule
  • Región de Ñuble
  • Región del Biobío
  • Región de La Araucanía
  • Región de Los Ríos
  • Región de Los Lagos

