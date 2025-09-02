Cambio de hora: Estas son las regiones de Chile que no deben modificar su huso horario
Por CNN Chile
02.09.2025 / 16:12
Gran parte del país deberá adelantar sus relojes este sábado 6 de septiembre.
Este sábado 6 de septiembre se realizará el cambio de hora en Chile.
Sin embargo, no todas las regiones deberán modificar el huso horario que han utilizado durante el resto del año.
De acuerdo a la normativa vigente, seguirán con el mismo horario (UTC-3) las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena.
Mientras que en el caso de Chile Insular, Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas de este sábado.
¿En qué regiones sí se cambia la hora?
Las regiones que deberán adelantar 60 minutos sus relojes a partir de las 23:59 de este sábado 6 de septiembre son:
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región de Antofagasta
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana de Santiago
- Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
- Región del Maule
- Región de Ñuble
- Región del Biobío
- Región de La Araucanía
- Región de Los Ríos
- Región de Los Lagos