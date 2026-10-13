BTS en Chile: ¿Cómo funcionará el transporte público durante los conciertos en Santiago?

En el marco de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, Metro de Santiago extenderá su servicio hasta la medianoche en estaciones seleccionadas, mientras que Red Movilidad dispondrá de recorridos especiales de buses para facilitar el regreso de los asistentes.

Los recitales están programados para los días miércoles 14, viernes 17 y sábado 18 en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

Metro de Santiago y Red Movilidad informaron que se ampliarían los servicios de transporte para facilitar el retorno de los asistentes.

Horario del Metro

Durante las jornadas de conciertos, Metro tendrá funcionamiento hasta las 00:00 horas en las siguientes estaciones:

Las estaciones de ingreso corresponden a:

Ñuñoa: Línea 3 y 6.

Estadio Nacional: Línea 6.

Ñuble: Línea 5 y 6.

Mientras que las de salida son:

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Además, se podrá hacer combinación en las estaciones Ñuñoa y Ñuble.

Revisa nuestra extensión horaria de los días 14,16 y 17 de octubre y planifica tu regreso a casa. 🚗 También contaremos con servicios de Park and Ride en Mall Plaza Egaña y Vespucio. 💳 Recuerda llevar tu bip! cargada y planificar tu viaje con anticipación. Más información en https://t.co/m17k2fNM01. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 11, 2026

Horario de Red Movilidad

Los servicios de buses que partirán desde Estadio Nacional funcionarán desde las 22:30 hasta las 00:00 y corresponden a los siguientes recorridos:

506 desde Parada 1 / Estación Estadio Nacional hacia Peñalolén.

506 desde Parada 2 / Avenida Marathon hacia Maipú.

516 desde Parada 2 / Avenida Marathon hacia Pudahuel por Alameda.

104x desde la parada provisional entre Pedro de Valdivia con Grecia hacia La Florida o Puente Alto.

103 desde la parada provisional de Pedro de Valdivia con Grecia hacia Peñalolén.

Algunos recorridos también saldrán desde el Metro Franklin, con funcionamiento desde las 22:45 a las 01:00 horas: