Última semana de junio: Revisa los bonos y beneficios que pueden recibir los pensionados

Durante la última semana de junio, las personas pensionadas pueden revisar si cumplen con los requisitos para acceder a distintos bonos y beneficios del Estado.

Algunos de estos pagos se entregan de forma mensual, mientras que otros deben solicitarse durante el año y dependen de condiciones específicas, como edad, cargas familiares reconocidas, años de matrimonio o trayectoria previsional.

Entre los beneficios disponibles para pensionados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono por Hijo, el Bono de Reconocimiento, el Bono Bodas de Oro y la Asignación Familiar.

Pensión Garantizada Universal

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual destinado a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos.

El monto depende de la pensión base de la persona beneficiaria y de los tramos vigentes. Actualmente, quienes tienen entre 65 y 81 años pueden acceder a un tope de $231.732, mientras que las personas de 82 años o más pueden recibir hasta $250.275.

Para conocer la fecha exacta de pago, las personas pueden revisar la información entregada por el Instituto de Previsión Social o por la entidad que administra su pensión.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio dirigido a mujeres que son madres biológicas o adoptivas y que cumplen con los requisitos previsionales correspondientes.

El aporte no se paga al momento del nacimiento, sino que se suma a la pensión de la beneficiaria cuando esta se jubila.

Su monto equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento está dirigido a personas que se cambiaron desde el antiguo sistema previsional a una AFP.

Este beneficio representa los períodos cotizados en el sistema anterior y se agrega a la cuenta de capitalización individual cuando la persona se pensiona por vejez, invalidez o fallecimiento.

Para solicitarlo, la persona debe realizar el trámite directamente en la AFP en la que se encuentra afiliada.

Bono Bodas de Oro

El Bono Bodas de Oro se entrega por una sola vez a parejas que acrediten 50 años de matrimonio y cumplan con las condiciones exigidas.

El monto total vigente es de $463.166, dividido en partes iguales para cada cónyuge vivo al momento de la solicitud.

Las parejas tienen un plazo de un año desde que cumplen su aniversario número 50 para solicitar el beneficio.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte mensual que pueden recibir, entre otros grupos, pensionados que tengan cargas familiares reconocidas.

El monto varía según el ingreso mensual de la persona beneficiaria y se paga por cada carga acreditada.

Hasta $631.976: $22.007 por carga.

$22.007 por carga. Entre $631.977 y $923.067: $13.505 por carga.

$13.505 por carga. Desde $923.068 hasta $1.439.668: $4.267 por carga.

$4.267 por carga. Desde $1.439.669: no da derecho a pago, aunque sí permite acceder a otras prestaciones asociadas.

Quienes quieran revisar si tienen derecho a alguno de estos beneficios pueden consultar con su entidad previsional o ingresar a los canales oficiales de atención del Estado.