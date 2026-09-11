Bono Logro Escolar 2026: Revisa las fechas de pago, requisitos y cuál es el monto a recibir

El Gobierno publicó detalles sobre la entrega del Bono Logro Escolar 2026, con las fechas de pagos y montos para los beneficiarios.

Se trata de un beneficio que es parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y al cual no se postula.

Está dirigido a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que sean parte del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Asimismo, el bono es otorgado a alumnos cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Bono Logro Escolar: ¿Cuándo empieza el pago?

De acuerdo a Chile Atiende, el Bono Logro Escolar comenzará a ser pagado a partir del lunes 14 de septiembre de 2026. Será depositado en la Cuenta RUT de BancoEstado de cada beneficiario.

En caso de no tener una cuenta bancaria vigente, se necesitará la cédula de identidad del receptor o receptora del pago para activar la Cuenta RUT.

Haciendo click aquí puedes revisar si estás beneficiada o beneficiado con el bono.

Bono Logro Escolar: ¿Cuál es el monto?

El beneficio es otorgado en dos tramos según el rendimiento académico de la promoción.

$85.057 para estudiantes que estén en el primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes que estén en el primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036 para alumnos que estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

La plataforma Chile Atiende explicó que “si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150”.

En ese caso, el desglose sería el siguiente: $85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).