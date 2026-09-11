Senador Araya y decisión de Kast de no conmemorar 53 años del Golpe: “El Gobierno se equivocó, no puede pretender tratar de borrar parte de la historia de Chile”

Por primera vez desde el retorno de la democracia, no se realizará en La Moneda ningún acto para conmemorar los 53 años el golpe de Estado de 1973.

La decisión fue informada por el presidente José Antonio Kast hace algunos días, cuando dijo que mantendrá su agenda habitual tras ser consultado sobre si se desarrollaría alguna actividad oficial este viernes 11 de septiembre.

La situación provocó críticas por parte de la oposición.

El senador Pedro Araya (PPD) afirmó que “hay que recordar que el 11 de septiembre debiera ser un día de reflexión para el país, debería ser un día de reflexión para pensar qué es lo que pasó en Chile cuando no fuimos capaces de mantener el diálogo democrático, que terminó en una dictadura brutal, con miles de personas que fueron detenidas desaparecidas, personas torturadas, exiliadas”.

“Creo que efectivamente el Gobierno se equivocó en este tema, porque no puede pretender tratar de borrar parte de la historia de Chile. Hoy es un día que debiera llamar a reflexionar, partiendo desde el presidente de la República y lo que uno hubiera esperado como un tema republicano, como lo han hecho todos los presidentes desde que retornó la democracia, que se realizara algún tipo de ceremonia en el Palacio de La Moneda para recordar lo que ocurrió”, afirmó en entrevista con Radio Duna.

El parlamentario insistió en que esta jornada debió ser de reflexión y que Kast, como primera autoridad del país, debería haber encabezado un acto en dicho sentido.

Consultado sobre si le sorprende la decisión del gobierno de no realizar ningún acto conmemorativo, Araya contestó que no.

“No me sorprende lo que ocurrió porque todos conocemos la historia del presidente José Antonio Kast, entonces no tiene que llamar a sorpresa que probablemente haya querido tratar de cambiar la agenda, pero su cambio de agenda no cambia lo que efectivamente ocurrió en Chile, que esta es una fecha que sigue dividiendo a Chile y, en esa lógica, lo que uno espera es que la principal autoridad del país, más que una señal de tratar de decir ‘mire, aquí no ha pasado nada y seguimos trabajando como cualquier día’, hubiera realizado alguna jornada de reflexión en La Moneda como se hizo en su minuto con el expresidente Sebastián Piñera”, sostuvo.

“Porque al final del día no puede él, por mucho que trate de cambiar la agenda y decir ‘yo voy a estar en otra actividad oficial, esto no lo vamos a recordar’, pretender decir que esto es un día más del calendario”, concluyó el senador.