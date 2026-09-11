Briones aborda la gestión económica del Gobierno: “Cuando uno repite y repite que todo es un desastre, la gente se empieza a convencer de que todo es un desastre”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la compleja situación económica del país, en medio de cifras negativas de desempleo, de crecimiento y de inflación, sumado a nuevos aumentos en el precio de las bencinas.
En diálogo con Radio Biobío, el exministro durante el último gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera se refirió al tono de autoridades sobre el presente económico.
Sobre este punto, aseguró que “he sido crítico cuando se dice que el país está quebrado, que no hay Estado de Derecho. Porque esas son cuestiones, por último, para la campaña, aunque yo no comparta”.
“Pero uno espera que las palabras que emiten las autoridades a coro, las principales autoridades del país, tengan efecto en la ciudadanía. Por algo las emites”, añadió.
Del mismo modo, aseguró que “cuando uno repite y repite que todo es un desastre, bueno, la gente se empieza a convencer de que todo es un desastre. Y en Chile, no todo es un desastre. O sea, mirémoslo con un poquito de optimismo“.
“Chile tiene oportunidades increíbles por aprovechar, pero hay que hacer la pega. Y eso no implica desconocer que hay emergencias. Hay un problema evidente en la seguridad, que ha ido mejorando, buena noticia”, añadió Briones.
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