Lucía Santa Cruz afirma que la izquierda chilena ha actuado de forma “iliberal” y pide adoptar “todas las medidas” para no volver a tener “un gobierno de extrema izquierda”

La destacada historiadora y académica, Lucía Santa Cruz hizo un análisis de la política actual chilena, abordó el proyecto de reforma constitucional en seguridad del gobierno de José Antonio Kast y se refirió a las coordinaciones que deben de existir en la derecha para evitar un nuevo gobierno de izquierda en el país.

En diálogo con El Libero, Santa Cruz, aseguró que “el Presidente Kast ha sido una tremenda sorpresa en términos de haber adherido en un 100% a lo que nosotros llamamos una democracia liberal”.

Pero, si bien destacó su el trabajo que ha hecho en estos primeros seis meses, manifestó preocupación por el proyecto constitucional en materia de seguridad que permitiría crear un nuevo Estado de Excepción. “Es el único caso donde yo diría realmente que aquí había una iniciativa que atenta contra muchos de los principios esenciales de una democracia liberal representativa”, aseguró la historiadora.

De hecho, planteó un ejemplo para justificar sus temores con la iniciativa: “Tuve una pesadilla y la pesadilla fue que (Daniel) Jadue había sido elegido y Jadue decía: ‘hoy día nuestro enemigo principal no es el crimen organizado, nosotros queremos destruir el capitalismo, la democracia formal y, por lo tanto, nuestro enemigo es la burguesía. ¿Dónde vive la burguesía? La burguesía vive en cinco comunas, entonces vamos a establecer este estado de emergencia nuevo y le vamos a oír las conversaciones, le vamos a interceptar la correspondencia, le vamos a expropiar la propiedad sin ley’, en fin, es una distopía”.

Llamado a adoptar medidas para evitar un gobierno de “extrema izquierda”

Finalmente, la destacada historiadora hizo un análisis del actual momento de la derecha, la cual se ha visto fragmentada por diversos temas, y abordó la necesidad de adoptar medidas para evitar que un gobierno de “extrema izquierda” llegue de nuevo al poder.

“Yo creo que no solo la derecha, los partidos en general, se fragmentan. Existe una falta de tolerancia para convivir en un mínimo de diferencias con el otro. Que tú ves, del Partido Republicano sale un ala libertaria. Hoy día, Chile Vamos ha podido formar una especie de coalición, no exactamente, pero las rivalidades, las pugnas entre la UDI y Renovación Nacional fueron permanentes. A lo más había un matrimonio por conveniencia para las elecciones” , planteó.