Una filtración en Steam apunta a que un videojuego de Twin Peaks estaría en desarrollo

Los seguidores de Twin Peaks están convencidos de que se trabaja en un videojuego inspirado en la exitosa serie de David Lynch, luego de una filtración masiva en Steam que expuso material interno de la plataforma.

A comienzos de esta semana se informó que Steam cambió de forma accidental algunos ajustes que permitieron a los dataminers revisar los logros de cientos de títulos sin lanzar. Entre ellos aparecieron Crazy Taxi: World Tour, Kingdom Hearts 4, Persona 6 y Silent Hill: Townfall, además de proyectos nunca anunciados, como un nuevo juego de The Walking Dead y un remake de Shrek 2. Según un usuario de Reddit, la filtración también dejó al descubierto logros provisionales de Steam para un juego no anunciado de Twin Peaks.

Una confirmación no oficial y un proyecto cancelado

Según reportó NME, tras la revelación, otro fan afirmó haberse puesto en contacto con la productora de la serie, Sabrina Sutherland, para consultar por el rumor. “Hay un juego que saldrá eventualmente”, respondió ella supuestamente. Hace tres años, un informe ya sostenía que se trabajaba en una adaptación a videojuego de la serie, aunque nunca existió una confirmación oficial.

El equipo del juego hecho por fans Twin Peaks: Into The Night negó cualquier vínculo con el nuevo proyecto y añadió: “Pero quizás esto les dé algo de contexto sobre por qué nuestro proyecto fue cancelado”, un comentario que alimentó las especulaciones.

Reacciones divididas entre los seguidores

En Reddit, un usuario escribió que le sorprende la demora: “Considerando cuántos juegos se inspiraron en Twin Peaks, me sorprende que haya tardado tanto en llegar un juego real de ello”. Otros, en cambio, expresaron reparos tras el fallecimiento de Lynch y la tibia acogida de la experiencia de realidad virtual de 2019. “No estoy realmente seguro de cómo me siento al respecto, especialmente con Lynch fallecido”, señaló un fan.

El año pasado, el cocreador Mark Frost dijo a NME que nadie lo contactó por un reinicio de la serie y recordó que “poseemos la propiedad”, con el fin de evitar explotaciones “destructivas o estúpidas”. Frost agregó que existía una “receta” en torno a una posible cuarta temporada, aunque su futuro sigue incierto: “Veremos qué pasa”.