Mbappé responde a los memes que lo muestran como “dictador”: “Son divertidos, pero a veces muestran una falta de conciencia política y humana”

Kylian Mbappé se refirió a los virales memes que durante los últimos meses lo han mostrado como un “dictador” y aseguró que, aunque entiende el tono humorístico de parte de las publicaciones, existen comparaciones que considera problemáticas.

El delantero del Real Madrid abordó la tendencia en una entrevista concedida a France Football, difundida este viernes por L’Équipe.

“Hay una parte que es divertida, porque se siente que para parte de la gente es una broma”, comenzó señalando el capitán de la selección francesa.

Sin embargo, Mbappé agregó que también existe “una parte un poco menos divertida”, debido a que los memes suelen caracterizarlo como figuras autoritarias reales.

“Sabemos el daño que este tipo de personas han hecho en la historia”

El atacante sostuvo que le incomoda ser comparado con personajes responsables de graves crímenes a lo largo de la historia.

“Sabemos los daños que este tipo de personas han hecho en la historia. Comparar a alguien con personas que asesinan gente o que han hecho sufrir a millones y millones de personas… no creo haber hecho algo así en mi vida”, afirmó.

Mbappé reconoció que la mayoría de las publicaciones no pretende llegar a ese nivel de seriedad, pero planteó que la tendencia puede reflejar una falta de consideración respecto de lo que representan esas comparaciones.

“Sé que se hace de manera ligera y que no va tan lejos, pero a veces muestra una falta de conciencia política y también humana en la gente”, sostuvo.

¿Por qué llaman “dictador” a Mbappé?

El meme conocido como “Dictator Mbappé” o “Kylian Dictador” se viralizó con especial fuerza durante el Mundial de 2026, con imágenes y videos —varios de ellos creados o modificados con inteligencia artificial— que muestran al delantero vestido como líder militar o gobernante autoritario.

La broma se alimenta de la imagen que algunos usuarios le atribuyen al francés como una figura con gran influencia dentro de los equipos en los que juega, especialmente a raíz de distintas controversias ocurridas durante su etapa en el Paris Saint-Germain.

Incluso el propio seleccionador francés, Didier Deschamps, salió en defensa del delantero durante el Mundial y aseguró que la imagen de Mbappé como “dictador” “no es en absoluto la realidad”.

Durante la entrevista, Mbappé también fue consultado por Ousmane Dembélé, quien ha utilizado la misma broma con su compañero de selección.

En ese caso, el delantero se lo tomó con humor.

“Ousmane es otra cosa. Él lo tomó de las redes sociales. Para él es solo para reírse”, explicó.