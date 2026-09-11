Sergio Bitar habla a Kast por falta de conmemoración del Golpe: “Tenga sensibilidad con los que no piensan como usted, no es el tiempo de confrontarse”

“Presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted; no es el tiempo de confrontarse”.

Con esas palabras, Sergio Bitar, exministro de Minería del presidente Salvador Allende, emplazó al presidente José Antonio Kast tras la decisión de no realizar un acto oficial en conmemoración por los 53 años del golpe de Estado de 1973.

La decisión es inédita, ya que desde el retorno a la democracia todos los mandatarios habían desarrollado algún tipo de actividad durante el 11 de septiembre.

La situación, en todo caso, ha sido fuertemente criticada por parte de la oposición.

“Yo lamento que este gobierno haya decidido no hacer nada hoy día. Siempre, incluso con el gobierno del presidente (Sebastián) Piñera, hubo algún acto que rememorara la muerte de un presidente bombardeado en La Moneda. Son hechos históricos que requieren cierta sensibilidad más allá de la ideología”, dijo Bitar en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

El también expresidente del PPD dijo que lamenta que el gobierno haya decidido no hacer nada porque “han pasado muchos años como para que haya un gesto de sensibilidad con el otro. En La Moneda debe haber alguien que quiera, por lo menos, meditar lo que pasó ese día, para que nunca más ocurra, pero no ha sido así”.

“Lo lamento, el gobierno tiene que hacer las cosas de otra manera; presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted; no es el tiempo de confrontarse, Chile necesita ahora unirse y, para unirse, tiene usted que ponerse en el zapato de los otros“, aseveró.

Incluso, Bitar apuntó a que a más de 50 años del Golpe, “todos somos responsables de lo que pasó, todos”.

“En lugar de que sea un acto de confrontación (…), es un momento de reflexión de cómo nosotros sacamos conclusiones de lo que pasó y nos autocriticamos con el afán de acercarnos”, sostuvo, añadiendo que “no debe ser un momento de división, tiene que ser un momento de reflexión de lo que debemos hacer hacia adelante”.