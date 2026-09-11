Carmona critica al Presidente Kast por no liderar acto por el 11 de septiembre y afirma que gobierno de Allende fue “uno de los más democráticos de la historia”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó al actual Mandatario, José Antonio Kast por no liderar algún acto en La Moneda en el marco de la conmemoración del Golpe de Estado en Chile ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

A juicio del líder comunista, “el jefe de Estado, una vez que deja de ser solo de un partido, tiene que transversalizarse, tiene que defender el interés nacional, y el interés nacional desde el punto de vista de la democracia, es que nunca más va a haber un golpe de Estado, y para eso él tiene que dar una señal, que es, a pesar de la posición que tiene, uno más de los que va a decir, no pueden zanjarse las cosas en Chile, por diferencias que haya, por la vía de imponer una idea por la fuerza del arma, y menos con las atrocidades en el tema del ejercicio del terrorismo de Estado, los derechos humanos. Eso es muy estremecedor”, declaró en diálogo con Radio ADN.

En esa misma línea, Carmona aseguró que “me parece, desde el punto de vista del presidente de la República, porque el gobierno viene después, digamos, él lo pone al gobierno, una pequeñez política, un error político, un error político para alguien que, si asumo yo, declara, está por fortalecer y profundizar el sistema democrático en Chile, porque es relativizar, queda libre albedrío, los que fueron del lado allá, allá, los de acá, no, eso está bien, pero lo que es el Estado, institucionalmente, tiene que decir, esto no puede ocurrir, y él debe dar una señal de eso”.

El timonel comunista defendió el legado de Allende y destacó, a su juicio, las virtudes de su gobierno. “el gobierno de Salvador Allende, que encabezó Salvador Allende, del punto de vista de los contenidos, del punto de vista de la integración, del punto de vista de las representaciones en el plano incluso internacional, es uno de los gobiernos más democráticos, si no el más democrático de la historia de Chile. Yo tengo esa visión.

“Y ese gobierno fue tan democrático que no era posible derrotarlo que no fuera con un golpe de Estado ideado en Estados Unidos, como los archivos desclasificados de la CIA lo dicen, con la participación activa de sectores de la derecha chilena y con la traición de uniformados que se estaban partiendo por el dictador Pinochet para este complot contra la democracia”, complementó.