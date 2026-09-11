Senador Becker (RN) reconoce dificultades del Gobierno: “Esperaba que a los seis meses pudiéramos decir que estábamos comenzando a flotar”

El senador de Renovación Nacional Miguel Ángel Becker reconoció que esperaba mejores resultados durante los primeros seis meses de Gobierno y sostuvo que la recuperación económica ha resultado más difícil de lo previsto.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario abordó el aumento del desempleo y planteó que el Ejecutivo debe adoptar medidas de corto plazo para enfrentar la situación.

“Yo también esperaba que, habiéndose cumplido ya seis meses de nuestro Gobierno, nosotros pudiéramos decir que estábamos comenzando a flotar, pero eso ha sido difícil”, afirmó.

Becker agregó que también ha sido compleja la instalación del Gobierno y señaló que, si bien la administración recibió un escenario económico complicado, ya es necesario avanzar hacia soluciones concretas.

“No podemos esperar hasta 2028”

El senador sostuvo que las medidas estructurales actualmente en discusión pueden tener efectos en el mediano y largo plazo, pero advirtió que las personas que hoy buscan empleo necesitan respuestas inmediatas.

“No podemos esperar hasta el año 2028 para soñar con que logramos salir de esta situación”, afirmó.

En esa línea, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República a impulsar acciones de corto plazo.

“La gente quiere llegar a fin de mes, la gente quiere tener la comida en su mesa y hoy día hay más de un millón de chilenos que se le está complicando día a día, cada vez más”, sostuvo.

“No son medidas al 28, 29, sino que son medidas ahora, que son medidas de fuerza ahora con el propósito de sacar adelante a nuestro país”, agregó.

Becker planteó que la recuperación del mercado laboral debe estar asociada principalmente a la inversión y a la generación de puestos de trabajo desde el sector privado.

“Esto no se trata de poder bajar el desempleo aumentando el Estado”, señaló.

Según el senador, el foco debe estar en entregar condiciones que permitan reactivar proyectos, atraer inversión y generar nuevos puestos de trabajo, mencionando particularmente al sector de la construcción como una de las áreas relevantes para ese objetivo.