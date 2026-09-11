OTAN conmemora 25 años del 11-S y reafirma respaldo a Estados Unidos: “Estamos a su lado hoy”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conmemoró este viernes el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y reafirmó el respaldo de los países miembros de la alianza a Washington.

En un mensaje publicado en redes sociales, Rutte recordó a las víctimas de los ataques y destacó la respuesta conjunta que adoptaron los aliados tras los atentados.

“En este 25 aniversario de los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre, honramos la memoria de todos aquellos que perdieron la vida”, señaló.

El jefe de la OTAN acompañó su mensaje con una imagen de las banderas de los países miembros a media asta en la sede de la organización.

“Los aliados se mantuvieron unidos”

Rutte destacó especialmente la unidad mostrada por los integrantes de la Alianza Atlántica tras los ataques ocurridos hace un cuarto de siglo.

“En aquel momento de oscuridad, los aliados se mantuvieron unidos”, afirmó.

El secretario general recordó además que los atentados provocaron la activación del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque armado contra uno de los integrantes de la alianza debe ser considerado un ataque contra todos.

La cláusula fue invocada por primera vez tras los atentados de 2001 y, hasta la actualidad, continúa siendo la única ocasión en que la OTAN ha recurrido formalmente a este mecanismo de defensa colectiva.

Rutte cerró su mensaje reafirmando la relación entre Estados Unidos y el resto de los países de la alianza.

“Los amigos y aliados de Estados Unidos en la OTAN estuvieron a su lado entonces y estamos a su lado hoy”, sostuvo.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron miles de víctimas luego de que integrantes de Al Qaeda secuestraran cuatro aviones comerciales y atacaran las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, mientras una cuarta aeronave se estrelló en Pensilvania.

La respuesta de la OTAN tras los ataques marcó un punto de inflexión en la historia de la organización y derivó posteriormente en operaciones de apoyo a Estados Unidos y en una mayor participación de la alianza en la lucha contra el terrorismo internacional.