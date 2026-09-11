Walker critica estrategia del Gobierno tras revés en Sala Cuna Universal: “Se está mal acostumbrando a aprobar los proyectos por 26, 27 votos”

El senador Matías Walker cuestionó la estrategia legislativa del Gobierno luego del revés sufrido durante la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado.

En conversación con Primera Pauta, el parlamentario apuntó a las estrechas mayorías con las que el Ejecutivo ha logrado avanzar en distintas iniciativas.

“El Gobierno se está mal acostumbrando a aprobar los proyectos por 26, 27 votos. Y eso es una mala idea”, afirmó Walker.

Financiamiento quedó fuera por un voto

La disposición contemplaba una cotización de 0,35% de cargo del empleador para financiar el fondo, además de un aporte equivalente para trabajadores independientes.

Sin embargo, la norma obtuvo 25 votos a favor y, por tratarse de una disposición de quórum calificado, requería 26 respaldos para ser aprobada.

De esta forma, el Senado sí aprobó la creación del Fondo de Sala Cuna, pero el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional sin la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo.

El Gobierno podrá reponer ese mecanismo o buscar una alternativa durante la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la discusión en Sala, Walker había cuestionado además el diseño del sistema y sostuvo que el debate no debía centrarse únicamente en el copago.

“Siempre debe buscarse un financiamiento que permita que las familias no incurran en gasto. No hay resguardos claros para que no se vea perjudicada la red pública”, señaló durante la tramitación.