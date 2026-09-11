“La historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar”: Boric y conmemoración del 11 de septiembre

El ex Presidente Gabriel Boric abordó una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973 en el marco de un homenaje realizado al ex Presidente Salvador Allende en el Cementerio General.

En conversación con 24 Horas, el exmandatario aseguró sobre este día que “la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar“.

Del mismo modo, recalcó que “es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá. Yo siempre le decía a los familiares de la agrupación de Detenidos Desaparecidos y de ejecutados políticos, que sin ellos nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones”.

Respecto al legado de Allende, sostuvo que “acá estamos conmemorando a un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre”.

Finalmente, subrayó que “así que yo, por lo menos, esta conmemoración, por cierto hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza, y así me la tomo yo y así es lo que le transmito también a las nuevas generaciones, que es importante jamás olvidar”.