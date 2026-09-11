Carabineros enfrentó a tiros a sujetos que robaron casi 400 kilos de carne desde frigorífico en Recoleta: Hay dos detenidos

Carabineros se enfrentó a tiros contra un grupo de delincuentes que habían robado 395 kilos de carne desde una comercializadora en Recoleta.
El hecho ocurrió a eso de las 15:00 horas del jueves, cuando personal policial recibió un llamado al 133 alertando sobre el hurto desde una bodega de alimentos en Avenida México, cuyos locatarios fueron intimidados con un arma de fuego.
Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a cuatro individuos —dos hombres y dos mujeres—, quienes, al advertir la presencia policial, se subieron a un auto para darse a la fuga. Inmediatamente se inició un seguimiento controlado en el cual los antisociales efectuaron disparos contra los carabineros.
El personal de Carabineros también disparó para repeler el ataque, logrando la detención de dos de los involucrados, explicó el mayor Cristián González, de la 6° Comisaría de Recoleta.
Ambos arrestados son mayores de edad y mantienen prontuario policial. Se trata de dos hombres adultos chilenos de 46 y 35 años; el primero está constatando lesiones, ya que resultó lesionado en una pierna.
Durante el procedimiento se logró la recuperación del auto utilizado para el robo y la carne que había sido sustraída, además del armamento: un revólver y una pistola con su respectiva munición, la cual tenía su número de serie borrado.
Lo más leído
- Senador Araya y decisión de Kast de no conmemorar 53 años del Golpe: "El Gobierno se equivocó, no puede pretender tratar de borrar parte de la historia de Chile"
- "La historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar": Boric y conmemoración del 11 de septiembre
- Bono Logro Escolar 2026: Revisa las fechas de pago, requisitos y cuál es el monto a recibir
- Walker critica estrategia del Gobierno tras revés en Sala Cuna Universal: “Se está mal acostumbrando a aprobar los proyectos por 26, 27 votos”
- OTAN conmemora 25 años del 11-S y reafirma respaldo a Estados Unidos: “Estamos a su lado hoy”