Carabineros enfrentó a tiros a sujetos que robaron casi 400 kilos de carne desde frigorífico en Recoleta: Hay dos detenidos

Carabineros se enfrentó a tiros contra un grupo de delincuentes que habían robado 395 kilos de carne desde una comercializadora en Recoleta.

El hecho ocurrió a eso de las 15:00 horas del jueves, cuando personal policial recibió un llamado al 133 alertando sobre el hurto desde una bodega de alimentos en Avenida México, cuyos locatarios fueron intimidados con un arma de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a cuatro individuos —dos hombres y dos mujeres—, quienes, al advertir la presencia policial, se subieron a un auto para darse a la fuga. Inmediatamente se inició un seguimiento controlado en el cual los antisociales efectuaron disparos contra los carabineros.

El personal de Carabineros también disparó para repeler el ataque, logrando la detención de dos de los involucrados, explicó el mayor Cristián González, de la 6° Comisaría de Recoleta.

Ambos arrestados son mayores de edad y mantienen prontuario policial. Se trata de dos hombres adultos chilenos de 46 y 35 años; el primero está constatando lesiones, ya que resultó lesionado en una pierna.

Durante el procedimiento se logró la recuperación del auto utilizado para el robo y la carne que había sido sustraída, además del armamento: un revólver y una pistola con su respectiva munición, la cual tenía su número de serie borrado.