Bono de $30 mil: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio que entregará el Gobierno?

En el marco de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció la entrega de un bono de $30 mil a las personas que cumplan ciertos requisitos.

Esta medida se enmarca en un paquete más amplio de medidas paliativas que el gobierno implementó a propósito del alza en el precio de los combustibles.

Desde el Ejecutivo detallaron que se trata de un beneficio que, una vez que sea aprobado por el Congreso, permitirá ayudar a las familias con este monto que se entregará por única vez.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que en las próximas semanas se presentará el proyecto de ley al Congreso, el que tendrá suma urgencia.

“Sabemos que el costo de vida para las familias es una preocupación permanente, y queremos que esta ayuda llegue a tiempo”, señaló la secretaria de Estado.

¿Quiénes podrán acceder al bono de 30 mil pesos?