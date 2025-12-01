Black Friday 2025: ¿Hasta cuándo duran las ofertas finales?

El evento cierra a las 23:59 de este lunes con más de 20 categorías de descuentos y marcas certificadas por la Cámara de Comercio de Santiago.

Este lunes 1 de diciembre es el último día del Black Friday, evento que reúne a 460 marcas físicas con rebajas y promociones en múltiples productos.

El Black Friday 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), ofrece descuentos en más de 20 categorías, entre ellas electrónica, viajes, electrodomésticos, hogar y comida. La instancia coincide con las festividades de fin de año, lo que la convierte en una oportunidad para adelantar compras navideñas.

¿Hasta qué hora dura el Black Friday?

El evento se extiende hasta las 23:59 horas de este lunes 1 de diciembre, cerrando así cuatro días de ofertas y novedades que comenzaron el viernes 28 de noviembre.

Las últimas ofertas y marcas participantes pueden revisarse en la página oficial del Black Friday. Todas las empresas incluidas cuentan con la certificación del sello oficial de la CCS.

¿Dónde acudir frente a un reclamo o queja?

Para facilitar la relación entre consumidores y empresas, esta edición 2025 del Black Friday dispone de la plataforma “Resolución en Línea”, creada por la Cámara de Comercio de Santiago.

La herramienta permite a las empresas reconectar con sus clientes cuando no han obtenido respuesta por vías tradicionales y resolver solicitudes de manera simple y eficiente. A su vez, ayuda a los consumidores a gestionar reclamos de forma rápida, justa y efectiva.

