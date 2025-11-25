Black Friday 2025: Cómo evitar el sobreendeudamiento al comprar regalos de Navidad

El Black Friday 2025 se realizará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, con cientos de marcas en oferta. ¿Es buena idea endeudarse para adelantar los regalos de Navidad? Revisa las recomendaciones de un académico de la UANDES.

Este viernes 28 de noviembre comienza el Black Friday, jornada en la que muchas personas buscarán adelantar la compra de regalos de Navidad, atraídas por las distintas ofertas y facilidades de pago, lo que en algunos casos puede derivar en un mayor endeudamiento.

Pero, ¿es recomendable endeudarse en este contexto? Según Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (UANDES), el uso del crédito “es conveniente si no se tiene la alternativa de pago al contado y solo si se sabe que las cuotas podrán ser pagadas a futuro”, sin afectar la estabilidad financiera.

En esa línea, el experto advirtió que “el endeudamiento encarece el precio final de lo comprado, especialmente cuando se utiliza la tarjeta de crédito”.

Además, explicó que este costo extra suele pasar desapercibido en eventos de descuentos, donde la atención se concentra en el precio rebajado y no en el costo total del financiamiento.

Por lo mismo, recalcó que la decisión de endeudarse debe tomarse con cautela, evaluando la capacidad real de pago y evitando comprometer recursos futuros que puedan afectar el presupuesto familiar.