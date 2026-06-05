Comunidad Palestina rechaza nombramiento de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel y llama a reconsiderar: “Es una decisión gravísima”

La Comunidad Palestina en Chile rechazó el nombramiento, por parte del presidente José Antonio Kast, de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel.

Esta designación marca un giro en la política exterior chilena, ya que restablece plenamente la relación diplomática con Israel tras el distanciamiento impulsado por el exmandatario Gabriel Boric.

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Zaliasnik presidió la Comunidad Judía de Chile entre 2006 y 2010, manteniendo hasta la fecha una fuerte presencia pública con columnas en las que ha defendido la ofensiva militar de Israel sobre Palestina tras los ataques de Hamás en 2023.

Además, el penalista y profesor de dicha rama en la Universidad de Chile no reconoce Cisjordania y nombra este territorio con los nombres bíblicos judíos de Judea y Samaria, tal como hace el actual gobierno israelí y su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Comunidad Palestina rechaza nombramiento de Zaliasnik

En un comunicado, la Comunidad Palestina en Chile manifestó su “más enérgico rechazo” al nombramiento de Zaliasnik, calificándolo como una decisión “gravísima, contraria al interés nacional, incoherente con la histórica defensa chilena del derecho internacional y profundamente ofensiva para los cientos de miles de chilenos de origen palestino”.

La organización argumentó que Chile “no enfrenta una relación diplomática ordinaria”, apuntando a la situación judicial internacional que enfrenta el gobierno israelí y recordando que sobre Netanyahu pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, mientras que Israel enfrenta un proceso ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio en Gaza.

“Nada de aquello ha cambiado. Israel no ha adecuado su conducta al derecho internacional; por el contrario, ha profundizado la ocupación, la expansión colonial y la violencia contra el pueblo palestino”, sostuvo la comunidad.

Respecto de Zaliasnik, aseguraron que sus reparos no están relacionados con su origen o religión, sino con sus declaraciones públicas y posiciones respecto del conflicto palestino-israelí. “Nuestro rechazo no se funda en su origen, en su religión ni en el derecho de cualquier persona a mantener vínculos con Israel. Se funda en sus propias declaraciones públicas y en la falta de idoneidad que ellas revelan para representar los intereses de Chile”, indicó.

La comunidad también acusó al abogado de sostener posiciones incompatibles con la política exterior histórica de Chile respecto de los territorios palestinos ocupados. “No estamos ante una persona que simplemente manifiesta simpatía por Israel. Estamos ante alguien que ha estigmatizado a la Comunidad Palestina de Chile, difundido imputaciones colectivas contra la sociedad palestina, emitido expresiones islamófobas y defendido posiciones favorables a la anexión y colonización de territorio palestino ocupado. Nombrarlo embajador no es una señal de equilibrio diplomático: es una validación política de esas posiciones”.

En el texto, la organización también planteó dudas respecto de la capacidad de Zaliasnik para representar los intereses de ciudadanos chilenos de origen palestino frente a eventuales controversias con las autoridades israelíes. “Chile necesita una representación diplomática que los defienda con firmeza, sin dobles estándares ni compromisos ideológicos con el Estado ante el cual debe representarlos. Gabriel Zaliasnik, por sus propias palabras, no ofrece esa garantía”, afirmó.

Finalmente, la Comunidad Palestina solicitó al Gobierno revertir la decisión y dejar sin efecto la designación. “Por estas razones, la Comunidad Palestina de Chile solicita formalmente al Gobierno dejar sin efecto el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante Israel (…). Chile debe estar del lado del derecho internacional, de la justicia y de la paz; no del lado de la ocupación, la colonización y la impunidad”, cerraron en la misiva.