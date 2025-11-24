Black Friday 2025: Revisa las marcas confirmadas para este 28 de noviembre
Por CNN Chile
24.11.2025 / 18:41
Más de 200 marcas participarán en el Black Friday este 28 de noviembre, con ofertas en vestuario, calzado, viajes, tecnología, salud y productos para mascotas, en una oportunidad ideal para adelantar las compras de Navidad.
Este viernes 28 de noviembre comienza una nueva edición del Black Friday, uno de los eventos de compras online más esperados del año, con descuentos en diversas categorías y una amplia oferta de marcas nacionales e internacionales.
Este evento de ventas digitales puede ser una buena oportunidad para adelantar los regalos de Navidad.
Para revisar el catálogo oficial, se debe ingresar a la plataforma: blackfriday.cl
En esta edición participarán más de 200 marcas de rubros como vestuario, calzado, tecnología, hogar, viajes, belleza, salud y más.
Vestuario y calzado
Una de las categorías más esperadas es Vestuario y Calzado, con presencia de marcas deportivas y outdoor como:
- Adidas, Nike, Puma y New Balance.
- Columbia, Merrell, Lhotse, CAT, Azaleia, Vans, Terrex y Asics.
Tiendas deportivas como Sparta, Ironside.
Gimnasios: Energy Club y Sportlife.
Tecnología y hogar
En la categoría de Tecnología participarán marcas como:
- Asus, Huawei, Lenovo, Motorola, HP y Samsung.
- Bluetti, Mangai Games, DL Phone y CS Byte.
En Hogar y Decoración, se ofrecerán descuentos en:
- Fensa, Sofá Chile, Casa Royal, Easy, Casa Ideas, Stanley, Nespresso, Simonetti y Casa Alvarinho.
Viajes, belleza y salud
Para quienes planifican viajes de verano o durante 2026, la categoría Viajes y Turismo incluye: Booking, Trivago, Cocha, Multidestinos, Flixbus, Jetsmart, Aeroméxico, NH Hotels, Marriott Bonvoy, Termas Malleco y Manzanar Termas.
En belleza y salud destacan marcas como Pandora, The Beauty Box, Nuva Skin, Dermatología Estoril, Neo Esthetic, Adipa, Estetika Médica y más.
Marcas confirmadas en Black Friday 2025
- 100 Aventuras
- ABC
- AB Kupfer
- Adipa
- Adidas
- Aeromexico
- AG Baby
- Alma Salud
- Animal Lovers
- Antártica Libros
- Apro
- Arena para Mascotas
- Aresti
- Arte Grass
- Asics
- Asus
- Atika
- Audi
- Auto Planet
- Azaleia
- B-pets
- Bazar ED
- BBL Parcelas
- Bebesit
- Betterfly
- Biblias.cl
- Bluetti
- Body Boost
- Body Trainer
- Bom Beauty
- Booking.com
- Borangora
- Booz
- Boob Up
- Braloy
- Barra Zero
- Casa Alvarinho
- Casa Ideas
- Casa Royal
- CAT
- Center Court
- Clínica Cela
- Club Propiedades
- Cocha
- Coñaripe
- Columbia
- CS Byte
- dctestablished.cl
- Decathlon
- Delasavia
- Demolition
- Dermatología Estoril
- Diario Financiero
- DL Phone
- Doña Carne
- Dolly
- Dominame.cl
- Drims
- Easy
- Easy Protein
- EasyWays
- Ediciones Der
- El Dandi Pet
- Energy Club
- Enel X
- Emma
- Entre Músicos
- Ergopouch
- Estetika Médica
- Eterna
- Euro Inmobiliaria
- Extra Life
- Extra Virgen Store
- Fashions Park
- Fensa
- Flixbus
- Flor y Estilo
- Forevermom
- Full Marcas
- FUEL
- Fumetas Store
- Grupo Hogares
- H&M
- Hard Work
- Heimat
- HiFi
- HP
- Hoop Wellness
- Huawei
- Igna del Real
- Imanix
- Imahe
- Ironside
- IV Medical
- Japi Jane
- Jetsmart
- Kallfu
- Kano
- Karmas
- Kendal
- KFSP Consultores
- Kidzania
- Kinegun
- Kreadores Pro
- La Picá del Ski
- La Purpurina
- La Vaperia
- Laika
- Lenovo
- Leche pal pelo
- Librería Escolar
- Livingstore
- Lhotse
- Love in Socks
- Makelawen
- Mamás Mateas
- Man
- Manzanar Termas
- Mangai
- Marriott Bonvoy
- Marienberg
- Menetue
- Mennt
- Merrell
- Mind Nutrition
- Mimbral
- Mimatri.cl
- Monki Toys
- Motorola
- Moraleja Editorial
- Mundo Amable
- Music World
- Mute Earplugs
- My Cocos
- My HD
- My Pets Oquiz
- Neo Esthetic
- Nespresso
- New Balance
- NH Hotels
- Ngen
- Nike
- Nine9
- Nomada Quinchos
- Nuva Skin
- Nutri Protein
- Open English
- Orto Molecular
- Osoji
- Ozeta
- Page One
- Pandora
- Pasarelas de Antillanca
- Patagonia Andina
- Petco
- Petvet
- Pewen Eco Tienda
- Pichintún
- Pilgrim
- Portal Tickets
- Portaldisc
- Premium Perfumes
- Pro-Runners
- Pueblito Xped
- Puma
- Regalarflores.cl
- Relan
- Repelentes.cl
- Repuestos TuAuto.cl
- Revés
- Reuse
- RVC
- Saint Venik
- Samsung
- Santa Isabel
- Santa Rita
- SBCH.cl
- Secret
- Seeds of Wellness
- Seat
- Serviventas.cl
- Shein
- Simonetti
- Simplit
- SieteVeinte
- Skoda
- Sokobox
- Sofá Chile
- Sparta
- Sportlife
- Sporting Brands
- Stanley
- Street Dogs
- Sweet and Gourmet
- Tabalí
- Terrex
- Termas Malleco
- The Beauty Box
- The Line
- Tienda Valdivieso
- Trek
- Trivago
- Tus Mascotas
- Under Five
- Universal Assistance
- Urbano
- Vans
- Van Beek
- Veganis
- Volkswagen
- Volkswagen Camiones y Buses
- Wizz
- Xclusive
- Yep Latam
- Yummy Life
- Zapatos.cl
- Zapping
- Zurich