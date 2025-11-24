Black Friday 2025: Revisa las marcas confirmadas para este 28 de noviembre

Más de 200 marcas participarán en el Black Friday este 28 de noviembre, con ofertas en vestuario, calzado, viajes, tecnología, salud y productos para mascotas, en una oportunidad ideal para adelantar las compras de Navidad.

Este viernes 28 de noviembre comienza una nueva edición del Black Friday, uno de los eventos de compras online más esperados del año, con descuentos en diversas categorías y una amplia oferta de marcas nacionales e internacionales.

Este evento de ventas digitales puede ser una buena oportunidad para adelantar los regalos de Navidad.

Para revisar el catálogo oficial, se debe ingresar a la plataforma: blackfriday.cl

En esta edición participarán más de 200 marcas de rubros como vestuario, calzado, tecnología, hogar, viajes, belleza, salud y más.

Vestuario y calzado

Una de las categorías más esperadas es Vestuario y Calzado, con presencia de marcas deportivas y outdoor como:

Adidas, Nike, Puma y New Balance.

Columbia, Merrell, Lhotse, CAT, Azaleia, Vans, Terrex y Asics.

Tiendas deportivas como Sparta, Ironside.

Gimnasios: Energy Club y Sportlife.

Tecnología y hogar

En la categoría de Tecnología participarán marcas como:

Asus, Huawei, Lenovo, Motorola, HP y Samsung.

Bluetti, Mangai Games, DL Phone y CS Byte.

En Hogar y Decoración, se ofrecerán descuentos en:

Fensa, Sofá Chile, Casa Royal, Easy, Casa Ideas, Stanley, Nespresso, Simonetti y Casa Alvarinho.

Viajes, belleza y salud

Para quienes planifican viajes de verano o durante 2026, la categoría Viajes y Turismo incluye: Booking, Trivago, Cocha, Multidestinos, Flixbus, Jetsmart, Aeroméxico, NH Hotels, Marriott Bonvoy, Termas Malleco y Manzanar Termas.

En belleza y salud destacan marcas como Pandora, The Beauty Box, Nuva Skin, Dermatología Estoril, Neo Esthetic, Adipa, Estetika Médica y más.

Marcas confirmadas en Black Friday 2025