Beneficio por Años Cotizados: ¿Quiénes pueden acceder al bono y cuál es el monto que se entrega?

0,1 UF por cada 12 meses cotizados es el monto que entrega el Beneficio por Años Cotizados (BAC).

Se trata de un bono automático que entrega un aporte mensual adicional en UF a las personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o en compañías de seguros de vida que tengan 65 años o más.

Beneficio por Años Cotizados: ¿A quién está dirigido?

Según el portal ChileAtiende, lo recibirán los pensionados que tengan 65 años o más y hayan cotizado lo siguiente.

Mujeres: Al menos 120 meses (10 años).

Al menos 120 meses (10 años). Hombres: Al menos 240 meses (20 años).

En ambos casos se considerarán como máximo 25 años de cotizaciones (300 meses).

En el caso de las mujeres, “el requisito de cotizaciones irá aumentando de manera gradual. A partir de enero de 2028, se exigirá un mínimo de 132 meses cotizados (11 años). Luego, este requisito crecerá en 12 meses adicionales por cada 24 meses transcurridos, hasta llegar a los 180 meses (15 años) de cotización en 2036″.

¿Cuándo se paga el Beneficio por Años Cotizados?

El pago comenzó en enero de 2026 para “todas las personas que ya estaban pensionadas y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025 y para todas aquellas que fueron cumpliendo los requisitos a contar de esta fecha, siempre y cuando cumplan todas las demás condiciones establecidas en la ley”.

Para aquellas personas que se pensionaron a partir de diciembre de 2025, el bono se comenzó a entregar una vez recibida la primera pensión. Se incluye el retroactivo en caso de que aplique.

Beneficio por Años Cotizados: ¿En qué casos se deja de pagar?

De acuerdo a ChileAtiende, el bono se paga junto con la pensión autofinanciada (cotizaciones ahorradas durante la vida laboral).

El monto recibido se suma a los ingresos anuales y puede influir en la declaración de renta. De ese modo, también está sujeto a los descuentos por impuestos y cotizaciones de salud.

El Beneficio por Años Cotizados puede dejar de pagarse en caso de fallecimiento del beneficiario.

También puede interrumpirse si la persona permanece fuera de Chile por más de 180 días, continuos o no, dentro de un mismo año calendario.

Asimismo, puede ser suspendido si no se realiza el cobro del beneficio durante seis meses consecutivos.