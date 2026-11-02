Metro alcanza cobertura 5G en toda su red: Conexión llega a 143 estaciones y 149 kilómetros

Metro de Santiago se convirtió en la primera red de Sudamérica en contar con cobertura 5G de Entel en el 100% de sus estaciones y túneles, luego de tres años de despliegue y desarrollo técnico.

De acuerdo con un comunicado de Entel, la infraestructura alcanza las siete líneas, 143 estaciones y 149 kilómetros de trazado subterráneo distribuidos en 27 comunas de la Región Metropolitana.

La implementación requirió infraestructura especializada, trabajos nocturnos y la participación de más de 100 personas para completar la instalación sin interrumpir la operación habitual de Metro.

La nueva cobertura beneficia potencialmente a más de dos millones de pasajeros diarios, quienes podrán mantener conexión desde el ingreso a las estaciones hasta los túneles.

“Hoy las obras públicas no son solo autopistas o túneles; la infraestructura digital es igual de estratégica para el desarrollo y la productividad del país”, sostuvo el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Por su parte, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, destacó que la iniciativa permite mantener al sistema “a la vanguardia de los sistemas de transporte a nivel mundial”.

Más de la mitad del tráfico ya utiliza 5G

Según datos de Entel correspondientes al período entre el 21 y el 27 de septiembre, durante una semana se transfirieron 524 terabytes de información dentro de la red de Metro.

Del total, un 54% circuló mediante tecnología 5G. Los horarios de mayor demanda fueron las 08:00 y las 18:00 horas.

Durante la hora punta de la tarde del jueves 24 de septiembre se registró un consumo de 9,6 TB en solo 60 minutos, equivalente, según la compañía, a la transferencia simultánea de más de 2,4 millones de fotografías a redes sociales.

Las estaciones con mayor demanda de conectividad fueron Tobalaba, Los Leones, Baquedano, Ñuble y Universidad de Chile.

Instagram concentra el 28% del consumo de datos bajo tierra, seguido por TikTok con 14%, Facebook con 8% y YouTube y Spotify con 6% cada uno.