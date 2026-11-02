Ataque a tiros en Cerro Navia deja un muerto y un herido: detienen a dos sospechosos

Un ataque a disparos dejó un hombre muerto y otro herido en Cerro Navia, Región Metropolitana. Por el hecho, dos personas fueron detenidas.

El incidente ocurrió durante la tarde del domingo en la intersección de avenida Salvador Gutiérrez con pasaje Abrantes.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, sujetos que se desplazaban en un vehículo dispararon contra dos hombres chilenos, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Félix Bulnes.

Una de las víctimas, de 33 años, murió tras recibir un disparo en el tórax. El segundo afectado, de 24 años, sufrió una herida de bala en el abdomen y logró ser estabilizado por personal médico.

El fiscal Marcelo Leiva, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), informó que durante las diligencias fueron detenidos dos sujetos que presuntamente ocupaban el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos.

“Paralelamente, se logra la detención de dos sujetos que tripulaban el vehículo desde el cual se habían provocado los disparos”, señaló el persecutor.

Ambos detenidos son ciudadanos chilenos y durante el procedimiento también se logró recuperar una pistola.

Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros. Los detenidos pasarán durante este lunes a control de detención en el Centro de Justicia de Santiago.