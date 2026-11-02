Presidente Kast llega a España este lunes: Itinerario contempla citas con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal

El presidente José Antonio Kast inicia este lunes una gira por Europa, en la cual se reunirá con distintos líderes de derecha en España e Italia.

La visita del mandatario ocurre en medio de la polémica por la rebaja de 56 penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, decretos que fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Hasta ahora, la situación generó la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien también firmó algunos decretos y subió a sus redes sociales un video —sin consultar con Rabat— en el cual se defendió y explicó que lo hizo siguiendo el criterio del titular de la cartera.

Está programado que a las 9:00 horas de este lunes el mandatario, junto a la primera dama María Pía Adriasola y la delegación, aterricen en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid (España).

La comitiva presidencial está compuesta por el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, el secretario general de política exterior, Frank Trssler; y el director general de Ceremonial y Protocolo, Óscar Fuentes.

Su primera actividad será a las 10:15 horas, momento en que se reunirá con el presidente de VOX, Santiago Abascal, en el Hotel Wellington.

Más tarde, a las 13:15 horas, el mandatario recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La actividad se realizará en la Real Casa de Correos.

Ya para las 15:30 horas, asistirá a una recepción en la residencia del embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma.

Posteriormente, Kast realizará una visita a Italia este martes, donde mantendrá una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. También está programado que se reúna con la primera ministra Giorgia Meloni.

Luego, el mandatario retornará a Madrid para ser parte de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, que se desarrolla este jueves 5 y viernes 6 de noviembre.