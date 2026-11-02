Tormentas eléctricas podrían afectar a la RM esta noche: DMC advierte por granizo y viento

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un aviso por probables tormentas eléctricas para sectores de la zona central durante este lunes 2 de noviembre.

El fenómeno responde a una condición de inestabilidad atmosférica y podría estar acompañado por granizos y fuertes rachas de viento locales.

Para esta jornada, el aviso considera sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, con mayor probabilidad durante la noche.

¿Qué sectores podrían verse afectados?

Región de Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Región Metropolitana: precordillera y cordillera.

precordillera y cordillera. Región de O’Higgins: precordillera y cordillera.

En el caso de la Región Metropolitana, el aviso de este lunes no contempla el valle de Santiago, sino principalmente los sectores precordilleranos y cordilleranos.

La DMC clasifica este tipo de aviso como un fenómeno de severidad moderada y potencialmente riesgoso, por lo que recomienda mantenerse informado sobre su evolución, especialmente en actividades expuestas a las condiciones meteorológicas.