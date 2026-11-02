Ministro Mas y crecimiento de 0,2% en septiembre: “Es una señal de estabilización pero muy lejos de lo que Chile necesita”

El biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, se refirió a la cifra del Imacec de septiembre dada a conocer este lunes.

El Banco Central reportó que la actividad económica creció un 0,2% durante el mes, respecto al mismo registro del año pasado.

Sobre este punto, Mas indicó que “el Imacec de septiembre registró un crecimiento de apenas 0,2%. Es una señal de estabilización, pero muy lejos de lo que Chile necesita y los chilenos merecen“.

En esa misma línea, aseguró que “recibimos esta cifra con humildad, responsabilidad y un enorme sentido de urgencia. Porque detrás de los números hay cerca de un millón de compatriotas buscando trabajo y millones de familias que necesitan mejores oportunidades”.

“No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento ni para celebrar décimas de crecimiento. Llegamos para poner a Chile nuevamente en marcha. Con el Plan Chile Despega, más inversión, apoyo a las pymes y el Presupuesto 2027, estamos trabajando para recuperar el crecimiento y generar empleo”, añadió el secretario de Estado.

Finalmente, recalcó que “los chilenos no viven de estadísticas ni de anuncios. Necesitan trabajo, mejores ingresos y esperanza. Nuestro compromiso es que el crecimiento vuelva a sentirse en cada hogar, en cada pyme y en cada región de Chile”.