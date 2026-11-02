Ministro Mas y crecimiento de 0,2% en septiembre: “Es una señal de estabilización pero muy lejos de lo que Chile necesita”

El biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, se refirió a la cifra del Imacec de septiembre dada a conocer este lunes.
El Banco Central reportó que la actividad económica creció un 0,2% durante el mes, respecto al mismo registro del año pasado.
Sobre este punto, Mas indicó que “el Imacec de septiembre registró un crecimiento de apenas 0,2%. Es una señal de estabilización, pero muy lejos de lo que Chile necesita y los chilenos merecen“.
En esa misma línea, aseguró que “recibimos esta cifra con humildad, responsabilidad y un enorme sentido de urgencia. Porque detrás de los números hay cerca de un millón de compatriotas buscando trabajo y millones de familias que necesitan mejores oportunidades”.
“No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento ni para celebrar décimas de crecimiento. Llegamos para poner a Chile nuevamente en marcha. Con el Plan Chile Despega, más inversión, apoyo a las pymes y el Presupuesto 2027, estamos trabajando para recuperar el crecimiento y generar empleo”, añadió el secretario de Estado.
Finalmente, recalcó que “los chilenos no viven de estadísticas ni de anuncios. Necesitan trabajo, mejores ingresos y esperanza. Nuestro compromiso es que el crecimiento vuelva a sentirse en cada hogar, en cada pyme y en cada región de Chile”.
El Imacec de septiembre creció 0,2%, por sobre lo que esperaba el mercado, y la actividad vuelve a terreno positivo. Recibimos esta cifra con humildad, responsabilidad y el convencimiento de que la agenda económica del Gobierno del @PresidenteKast está comenzando a mostrar los primeros hitos de estabilización. Pero todavía no es el ritmo que Chile necesita, detrás de los números hay familias que necesitan mejores oportunidades.
Por eso no podemos relajar el tranco, con el Plan #ChileDespega, un #Presupuesto2027 reactivador, más inversión y apoyo a las pymes, estamos redoblando los esfuerzos. Queremos pasar de permisos a proyectos, de proyectos a obras y de obras a empleos, para que el crecimiento vuelva a sentirse en cada hogar, en cada pyme y en cada región de Chile 🇨🇱
— Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) November 2, 2026
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