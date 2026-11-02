Carlos Bianchi (Ind.-PPD) confirma apoyo a “inevitable” acusación contra Rabat: “Esta acusación efectivamente va y yo me voy a sumar a ella”

El diputado independiente de la bancada PPD Carlos Bianchi confirmó que apoyará la acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y calificó la ofensiva parlamentaria como prácticamente “inevitable”.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario cuestionó el manejo que ha realizado el Gobierno de la crisis y, particularmente, la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener su respaldo al secretario de Estado.

“La acusación yo creo que sí o sí va a ir”, afirmó Bianchi, quien sostuvo que la presentación debe prepararse de manera “más prolija y más técnica” que otros libelos impulsados anteriormente.

Consultado directamente sobre si respaldará la iniciativa, respondió: “Absolutamente”.

“Esta reviste ese carácter de inevitable”

Bianchi aseguró que la eventual salida del ministro no resolvería por sí sola el problema generado, pero sostuvo que existen antecedentes suficientemente graves como para justificar el avance de la acusación.

“Hay algunas que son absolutamente inevitables. Y esta reviste ese carácter de inevitable”, sostuvo.

“Esta acusación efectivamente va y yo me voy a sumar a ella”, agregó.

El diputado advirtió, sin embargo, que el proceso debe contar con fundamentos jurídicos suficientes y no depender exclusivamente de la evaluación política sobre la actuación del ministro.

“Efectivamente tiene un componente político y muchas veces el componente político supera el jurídico (…) por eso es que hay que buscar el equilibrio”, señaló.

En ese sentido, indicó que corresponde determinar con especialistas si existieron infracciones que permitan sustentar constitucionalmente el libelo.

Cuestiona estrategia del Gobierno

El parlamentario también criticó la decisión del Ejecutivo de mantener a Rabat en el cargo y apostar a que una eventual acusación sea rechazada posteriormente en el Senado.

A su juicio, se trata de una “estrategia de última ratio” frente a una controversia que ya adquirió dimensiones políticas, éticas y morales.

“Uno vuelve a sentir que las víctimas no estuvieron por delante de todo este debate”, cuestionó.

Bianchi sostuvo además que la crisis no debe paralizar el funcionamiento del Congreso y afirmó que la discusión del Presupuesto y otras materias legislativas deben continuar en paralelo.

“El Congreso tampoco puede paralizar toda la actividad y tenemos que hacer ambas cosas”, afirmó.

Finalmente, el diputado advirtió que la acumulación de conflictos políticos, dificultades económicas y malestar ciudadano puede profundizar la tensión social si el Gobierno no logra descomprimir el escenario.

“No quiero ser apocalíptico, no es mi estilo, pero sí tengo la obligación de por lo menos hacer ver mi punto de vista, advertirlo y obviamente corregirlo, mejorarlo y evitarlo”, concluyó.