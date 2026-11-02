Teletón 2026: Cómo conseguir entradas para asistir al Teatro Teletón y al Estadio Nacional este 6 y 7 de noviembre

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición de la Teletón.
Y este lunes, los organizadores de la campaña solidaria pondrán a disposición las entradas para asistir al Teatro Teletón y también al Estadio Nacional, que volverá a ser la gran sede para el cierre.
Los tickets para asistir a ambas locaciones son de carácter gratuito, personal e intransferible. Se pueden canjear máximo dos por persona.
Estarán disponibles a partir de las 12:00 horas de esta jornada y se pueden solicitar en la página oficial de la Teletón 2026 en el portal Puntoticket.
Se puede revisar haciendo click aquí ingresando con RUT y una contraseña.
Los niños y niñas menores de 2 años no necesitan un ticket si van con una persona adulta. Menores de 15 años solo podrán ingresar al teatro y al estadio en compañía de un adulto responsable.
Teatro Teletón: Bloques y horarios
El programa televisivo en el Teatro Teletón se divide en cinco bloques:
- Noche: viernes 6 de 23:00 a 02:00 del sábado 7.
- Trasnoche: sábado 7 de 02:00 a 08:00.
- Mañana familiar: sábado 7 de 08:00 a 13:30.
- Sábado 7 de 13:30 a 17:00.
- Cierre Teatro Teletón: sábado 7 de 17:00 a 21:00.
Para el cierre en el Estadio Nacional, la noche del sábado 7 de noviembre, las personas deben seleccionar dicho evento y solicitar las entradas.
Ese día, las puertas se abren a las 17:00 horas y la programación previa comenzará a las 18:00 horas.
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