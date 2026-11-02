Venta de viviendas en la Región Metropolitana cae 10% anual en el tercer trimestre de 2026, pero sube 10% respecto al trimestre anterior

La venta de viviendas en la Región Metropolitana registró una caída anual de 10% durante el tercer trimestre de 2026, según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Sin embargo, las operaciones aumentaron 10% respecto del trimestre anterior, según lo informado por La Tercera.

Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, explicó que la caída anual responde a una elevada base de comparación, debido a la entrada en vigencia del subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas de hasta 4.000 UF durante 2025.

En tanto, la recuperación trimestral estaría relacionada con la extensión del beneficio hasta las 6.000 UF y la aprobación de la Ley de Reconstrucción. Entre enero y septiembre se comercializaron 18.899 viviendas, prácticamente lo mismo que las 18.945 del año pasado.

Las comunas con mayor actividad en la venta de departamentos fueron Santiago, San Joaquín, San Bernardo, Huechuraba y Cerrillos. En casas destacaron Buin, Puente Alto y Maipú.

Por otra parte, la oferta disponible de viviendas disminuyó 13% en comparación con el tercer trimestre de 2025, alejándose del máximo de 70 mil unidades registrado ese año.

Según la CChC, actualmente se necesitarían 27 meses para agotar el stock disponible: 28 meses en departamentos y 20 meses en casas. En el segmento de viviendas entre 4.000 y 6.000 UF, el plazo bajó de 36 meses entre 2022 y 2024 a 28 meses en la actualidad.