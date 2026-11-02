De GTA VI a Ocarina of Time: Calendario de los grandes lanzamientos de videojuegos de noviembre

Noviembre de 2026 tendrá algunos de los lanzamientos de videojuegos más esperados del año, con Grand Theft Auto VI como principal estreno de un calendario que también incluye regresos de conocidas franquicias y una fuerte presencia de Nintendo Switch 2.
Desde nuevas versiones de clásicos hasta títulos multijugador y RPG, estas son algunas de las fechas que vale la pena marcar durante el mes.
3 de noviembre | Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered
El juego de combates entre kaijus lanzado originalmente en 2002 regresará completamente remasterizado, con mejoras gráficas, ajustes de jugabilidad y un nuevo modo multijugador online.
Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.
4 de noviembre | World of Warcraft: Forever
Blizzard estrenará una nueva experiencia permanente dentro del universo de World of Warcraft. La propuesta recupera una versión reinterpretada del Azeroth original, con progresión hasta nivel 60 y nuevos contenidos que se incorporarán con el tiempo.
Plataforma: PC.
5 de noviembre | The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Uno de los juegos más reconocidos de Nintendo regresa con una versión reconstruida para Nintendo Switch 2. El título contará con gráficos y banda sonora renovados, además de mecánicas modernizadas.
Plataforma: Nintendo Switch 2.
5 de noviembre | Stellar Blade Complete Edition
La aventura protagonizada por EVE llegará a Nintendo Switch 2 con todo el contenido descargable publicado previamente y nuevos atuendos inspirados en Bayonetta.
Plataforma: Nintendo Switch 2.
10 de noviembre | Football Manager 27
La nueva entrega del simulador de gestión futbolística llegará con novedades en navegación, mercado de fichajes, jornada de partidos y otros sistemas de administración de clubes.
Plataformas: PC, Mac, PS5 y Xbox Series X|S. También contará con versiones para dispositivos móviles y Apple Arcade.
12 de noviembre | Metaphor: ReFantazio
El premiado RPG de Atlus, desarrollado por miembros del equipo detrás de Persona, debutará en Nintendo Switch 2 tras su lanzamiento original en 2024.
Plataforma: Nintendo Switch 2.
12 de noviembre | Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy
Pikmin 4 recibirá una edición mejorada para la nueva consola de Nintendo, con mejoras visuales, comandos de voz para Ochin y el nuevo modo Academia Dandori.
Plataforma: Nintendo Switch 2.
12 de noviembre | Sonic Pico Park
Sonic se cruzará con la fórmula cooperativa de PICO PARK en un título de acción y puzles para entre dos y ocho jugadores, tanto de forma local como online.
Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.
19 de noviembre | Grand Theft Auto VI
El lanzamiento más esperado del mes llegará de la mano de Rockstar Games. Grand Theft Auto VI llevará a los jugadores de regreso a Vice City y al estado de Leonida, con Jason y Lucia como protagonistas de una historia centrada en una pareja que termina involucrada en una conspiración criminal.
Rockstar confirmó el 19 de noviembre de 2026 como fecha de estreno luego de aplazar previamente el lanzamiento para dedicar más tiempo al desarrollo y pulido del juego.
Plataformas: PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Como ocurre habitualmente con los calendarios de lanzamientos, las fechas pueden sufrir modificaciones de última hora por decisión de sus respectivos estudios y distribuidoras.
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