Oposición entrega carta a Kast exigiendo salida de Rabat: Afirman que “ya no es interlocutor válido” y que “no han asumido la responsabilidad política”

Los jefes de bancada y presidentes de partidos de oposición llegaron hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente José Antonio Kast, exigiéndole la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Todo esto en medio de la polémica por la firma de decretos que rebajaron 56 penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
“Vamos a insistir con la solicitud de renuncia al ministro Rabat; nos parece que, frente a todo lo que ha sucedido, la verdad es que no han asumido la responsabilidad, no hay responsabilidades políticas de por medio y el error es gravísimo; tenemos a pederastas, violadores de niños sueltos por las calles y esa responsabilidad cae en los hombros del ministro Rabat”, afirmó la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.
Y añadió que Rabat “ya no es interlocutor válido para nosotros porque tampoco lo es para el país; por lo mismo, no vamos a conversar con él respecto a las agendas ni tampoco las soluciones posibles”.
“Nos parece que el gobierno se lo tiene que tomar en serio y para eso tiene que poner a un interlocutor que tenga la confianza real, no solo nuestra, sino que de la ciudadanía, para poder liderar una agenda que se haga cargo de este problema que crearon ellos mismos”, aseveró Yeomans.
Consultada sobre la agenda con discusión inmediata, reiteró que no conversarán con el ministro Rabat porque “debe salir del cargo”: “No es interlocutor válido porque ya perdió la confianza para liderar una agenda como esta al tomar tamaña decisión, tamaño error gravísimo que tiene implicancia en las víctimas y también en las familias”.
De acuerdo a la parlamentaria, Rabat no ha entregado información en su totalidad sobre los 56 decretos firmados y “esto tiene implicancia para las víctimas, porque hasta ahora no saben si su agresor anda suelto y eso es de una gravedad tremenda”.
Es “insólito que el presidente insista en mantener al ministro Rabat en su cargo. Me resulta totalmente desquiciado que el ministro Rabat no presente su renuncia él mismo, considerando la gravedad de los hechos, considerando que ya no tiene la confianza de la gente y que va a tener que asumir quien lidere el Ministerio de Justicia una agenda muy prioritaria y muy importante para el país”, remarcó.
Respecto a la acusación constitucional, Yeomans dijo que no la presentarán esta semana porque se están recabando los antecedentes. “Vamos a hacer esta pega bien hecha, queremos hacerla en serio”, sostuvo.
Sobre ese mismo tema, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, comentó que “la acusación constitucional está avanzando, los equipos jurídicos ya se han constituido y están trabajando en ese proceso, hay que respetarlo, no tenemos que tener ansiedad en esto”.
Y añadió que se está evaluando la posibilidad de convocar a una reunión este jueves en el Congreso Nacional en Santiago al “equipo de abogados que nos está colaborando en esta tarea, tanto a los partidos como a las bancadas de oposición. Pero hoy queremos poner el foco primero en las víctimas, no en la reyerta política”.
“Quiero decir con claridad que la salida del subsecretario Silva no soluciona ningún problema, no descomprime ningún conflicto, porque la principal responsabilidad recae en el ministro de Justicia, Fernando Rabat”, cerró Soto.
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