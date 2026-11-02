Carabineros da de baja a funcionario tras disparo que terminó con muerte de compañero en Maipú

Carabineros confirmó la baja del funcionario involucrado en el disparo que terminó con la muerte de su compañero Bastián Pino al interior de la 25ª Comisaría de Maipú.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo. De acuerdo con los antecedentes preliminares, funcionarios que se encontraban de franco habrían manipulado un arma al interior de una dependencia de la unidad policial cuando se produjo el disparo que alcanzó a Pino.

El carabinero fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. Tenía 23 años, era oriundo de Santa Cruz y llevaba tres años de servicio en la institución.

Durante el comité policial de este lunes, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el funcionario involucrado fue desvinculado.

“Se entregan todos los antecedentes para que sea la justicia, en definitiva, quien determine las medidas que deben adoptarse en relación a este funcionario”, señaló.

Carabineros también instruyó un sumario administrativo para establecer las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades desde el punto de vista disciplinario.

Carabineros reforzará protocolos de armas

Araya señaló además que la institución reforzará sus procedimientos relacionados con el tratamiento y la manipulación de las armas de servicio.

“Estamos fortaleciendo todos nuestros planes que dicen relación con el tratamiento y manipulación del arma de servicio”, afirmó.

El general director sostuvo que los accidentes asociados a armas de fuego dentro de la institución son escasos, pero recalcó que ello no impide adoptar medidas para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir.

La Fiscalía Militar mantiene la investigación para esclarecer cómo se produjo el disparo y determinar las eventuales responsabilidades. Hasta ahora, la institución ha señalado que el arma se habría accionado accidentalmente.