Disputa judicial por el gato Perseo llega a la Suprema: Tribunal rechazó custodia compartida y priorizó su “bienestar animal”

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó que el gato Perseo deberá permanecer exclusivamente bajo el cuidado de su dueña, descartando un régimen de tenencia compartida entre los integrantes de una pareja.

La decisión ratifica lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había rechazado la demanda para establecer una custodia alternada del minino.

Según lo informado por el Poder Judicial, el máximo tribunal consideró que el bienestar del animal debe prevalecer sobre los derechos de sus propietarios.

En la sentencia, la Primera Sala de la Corte Suprema sostuvo que, aunque ambas partes fueron responsables de la mascota, la normativa exige reconocerla como un ser sintiente y no únicamente como un bien sujeto a copropiedad.

En ese sentido, el fallo estableció que el bienestar del animal “debe ser objeto de protección por sobre el interés y derecho de sus dueños“, por lo que la existencia de una copropiedad no basta para justificar un régimen de custodia compartida.

Además, los magistrados consideraron “la alta conflictividad de las partes que permite descartar cualquier garantía de bienestar para el felino bajo un sistema de custodia compartida“.

Por estos motivos, concluyeron que la demanda era improcedente y descartaron errores de derecho en la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia.