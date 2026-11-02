Easy cerrará cuatro tiendas en Chile y confirma reubicación de trabajadores: 2 son de Santiago

Easy cerrará cuatro de sus tiendas en Chile hacia fines de 2026, como parte de una reorganización destinada a concentrar sus operaciones en establecimientos de mayor superficie.

Según confirmó Cencosud a BioBioChile, los locales que dejarán de funcionar son los ubicados en Cenco Portal Ñuñoa, Cenco El Llano de San Miguel, Cenco Temuco y Cenco Osorno.

La compañía explicó que la decisión forma parte de “la evolución de la estrategia de Easy en Chile” y busca ofrecer una propuesta comercial más amplia e integral mediante tiendas de mayor tamaño.

¿Qué pasará con los trabajadores?

Cencosud señaló que durante el proceso se analizaron alternativas para reubicar a los trabajadores dentro de la organización.

Sin embargo, la empresa reconoció que no todos pudieron ser trasladados. “En aquellos casos en que no fue posible concretar una alternativa, se debió poner término a la relación laboral”, indicó la compañía.

Hasta ahora no se ha informado cuántos trabajadores fueron reubicados ni el número total de desvinculaciones asociadas al cierre de las cuatro sucursales.

De acuerdo con antecedentes conocidos por BioBioChile, los establecimientos involucrados suman cerca de 12 mil metros cuadrados de superficie, equivalente aproximadamente al tamaño de una tienda Easy de gran formato.

La cadena mantendrá presencia en las ciudades del sur afectadas por la reorganización. En Temuco continuará operando el local de avenida Caupolicán, además de la tienda de Villarrica, mientras que en Osorno seguirá funcionando la sucursal de César Ercilla.