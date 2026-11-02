“Siento respaldo del Presidente”: Rabat descarta aislamiento político en medio de crisis por rebajas de penas

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que mantiene el respaldo del Presidente José Antonio Kast y de su sector político en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

El secretario de Estado abordó este lunes la ofensiva de la oposición para presentar una acusación constitucional en su contra y las críticas surgidas también desde sectores oficialistas.

“Siento respaldo del sector, siento respaldo del señor Presidente de la República”, afirmó Rabat.

El ministro sostuvo que el foco del Ejecutivo estará ahora en avanzar con discusión inmediata en proyectos destinados a impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Gobierno anuncia mesa de defensa a las víctimas

Rabat anunció además la creación de una mesa de defensa a las víctimas, que buscará reunir propuestas legislativas de parlamentarios de distintos sectores y antecedentes técnicos aportados por organizaciones vinculadas a la materia.

“Tenemos una preocupación fundamental en la víctima y es por eso que vamos a crear una mesa de defensa a la víctima”, señaló.

Según explicó, durante la semana pasada el subsecretario de Derechos Humanos sostuvo 17 reuniones con distintas organizaciones para recopilar antecedentes que permitan iniciar el trabajo de la instancia.

Consultado por los cuestionamientos provenientes de RN y la UDI, Rabat llamó a los parlamentarios a concentrarse en las personas afectadas.

“Vamos a ayudar, vamos a colaborar con las víctimas, para tener una mirada general de un problema que es del Estado”, sostuvo.