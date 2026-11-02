ENAP: Hallan mensaje de amenaza de bomba al interior de Refinería Aconcagua en Concón

Durante la mañana de este lunes, se reportó una amenaza de bomba al interior de la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón, en la Región de Valparaíso.

En concreto, Enap informó a través de un comunicado que el mensaje de advertencia fue encontrado en uno de los baños de las dependencias.

Ante lo sucedido, se activó el plan local de emergencias correspondiente al sector y se dio aviso a Carabineros, cuyos efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales(GOPE) efectuaron la intervención en el recinto.

Dado que el pasado 28 de septiembre se registró una denuncia similar en el mismo lugar, la institución detalló que pondrán todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para abrir una investigación que esclarezca la reincidencia de estas amenazas, según consignó Radio Biobío.

Finalmente, desde la estatal indicaron que las medidas preventivas adoptadas tienen como único objetivo resguardar la integridad y seguridad de todas las personas que trabajan en el recinto.