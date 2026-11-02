Aduanas detectó que hombre intentó ingresar a Chile por el Paso Los Libertadores con más de 12 mil dólares no declarados

Fiscalizadores de la Aduana Regional de Los Andes detectaron US $12.100 no declarados en el paso fronterizo Los Libertadores.

El procedimiento inició en el sector de revisión de equipajes a través de rayos X, donde uno de los trabajadores dio cuenta de un bulto en el bolsillo de la chaqueta de un pasajero de nacionalidad argentina durante un control con detector de metales.

Cuando los funcionarios le consultaron, el viajero respondió que transportaba US$ 9.000; sin embargo, tras ser derivado a la sala de revisión y verificar el dinero, se constató que el monto en realidad era de US$ 12.100.

Dicho monto no había sido consignado en la declaración jurada Aduana-SAG, como indica la normativa vigente.

En concreto, el artículo 4 de la ley 19.913 establece la obligación de informar a Aduanas el ingreso o salida de Chile de dinero en efectivos o instrumentos negociables al portador, montos que superen los US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.

Aduanas informó que en un segundo procedimiento se logró la incautación de 460 cajetillas de cigarros que permanecían ocultas en la estructura de un camión.

El hecho también tuvo lugar en el paso Los Libertadores, donde funcionarios encontraron 46 cartones de cigarrillos de contrabando de la marca Red Point en el sector del techo de la cabina.

El director de la Aduana Regional de Los Andes, Ángelo Vergara, señaló que “ambos hallazgos fueron resultado de la experiencia de nuestros funcionarios para ejecutar los controles de pasajeros y vehículos de carga en Los Libertadores, combinando técnicas de observación, herramientas de detección y revisiones físicas para identificar el dinero no declarado y las mercancías ocultas”.