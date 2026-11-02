SII detecta más de 120 trust con saldos por más de US$ 2.500 millones y recauda US$ 21 millones por fiscalización de inversiones en el extranjero

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que los trust declarados en Chile registraron en el Año Tributario 2026 un saldo final de unos $2,5 billones, equivalentes a cerca de US$ 2.528 millones, y que sus acciones de fiscalización sobre inversiones en el extranjero le permitieron recaudar más de US$ 21 millones en los últimos tres años.

Los trust son estructuras jurídicas en las que una persona transfiere parte de su patrimonio a un tercero de su confianza, conocido como trustee, para que lo administre en beneficio de una o más personas o entidades, de acuerdo con ciertas condiciones.

Según el organismo, entre los años tributarios 2024 y 2026 los trust informados pasaron de 85 a 126, un alza de 48,2%, mientras que los beneficiarios identificados crecieron de 138 a 237, un aumento de 71,7%. En el mismo período, el saldo final de estas estructuras subió desde unos US$ 2.090 millones hasta cerca de US$ 2.528 millones.

SII registra aumento de trust y beneficiarios en Chile

Las distribuciones reportadas por los trust a sus beneficiarios también aumentaron, desde unos US$ 4,3 millones en el Año Tributario 2024 hasta cerca de US$ 11,3 millones en 2026, lo que según el SII refleja una mayor disponibilidad de información para fines de análisis y fiscalización.

Al mismo tiempo, las diferencias entre esas distribuciones y los ingresos declarados por los beneficiarios en el Formulario 22 bajaron desde unos US$ 2,1 millones hasta cerca de US$ 0,9 millones, una reducción de 56%. El número de beneficiarios con diferencias de ingresos pasó de 12 a 13 en ese período.

“Pese al aumento de las distribuciones reportadas y de los beneficiarios identificados, las brechas detectadas disminuyeron, situación que es consistente con una mejora en los niveles de cumplimiento tributario y con el fortalecimiento de las acciones preventivas y de asistencia implementadas por el SII”, explicó el director del organismo, Jorge Trujillo.

El SII atribuyó estos resultados al fortalecimiento del control de la declaración jurada 1952, que deben presentar los constituyentes, beneficiarios, trustees y controladores de estas estructuras.

Durante la Operación Renta 2026, el servicio reforzó las acciones de difusión y asistencia para mejorar la calidad y cobertura de esa información, incluida la de estructuras radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación.

Fiscalización de inversiones en el extranjero recauda US$ 21,4 millones

En materia de fiscalización, el organismo informó que en los últimos tres años recaudó unos US$ 21,4 millones mediante el control de los riesgos asociados a inversiones en el extranjero.

Del total, cerca de US$ 1,5 millones se recaudaron en 2024, US$ 12,4 millones en 2025 y US$ 7,5 millones en lo que va de 2026.

Según el SII, las principales diferencias detectadas corresponden a contribuyentes chilenos con inversiones en el exterior que omiten declarar las rentas recibidas a través de empresas extranjeras.

El organismo agregó que se encuentra desarrollando nuevas estrategias de fiscalización apoyadas en el Common Reporting Standard (CRS), el estándar internacional de intercambio automático de información financiera entre administraciones tributarias.

“La creciente disponibilidad de antecedentes permitirá identificar contribuyentes con estructuras e inversiones en el exterior que aún no han sido informadas o que presentan inconsistencias respecto de las obligaciones tributarias declaradas ante el SII, fortaleciendo así nuestras capacidades preventivas y de control”, señaló la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia.